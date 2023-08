Supporteren voor Club Brugge het duurst, KV Kortrijk het goedkoopst: zoveel kost West-Vlaamse clubliefde

Je favoriete voetbalclub aanmoedigen, het is niet goedkoop. Club Brugge heeft veruit het duurste abonnement, terwijl een pintje je bij blauw-zwart 3,10 euro euro kost. Goedkoopste leerling van de klas over de hele lijn is KV Kortrijk. Al ben je daar ook minstens 327 euro kwijt voor een seizoen voetbalplezier.

Koning voetbal is opnieuw helemaal in het land. De steeds korter wordende zomerslaap ligt in de Jupiler Pro League, onze hoogste afdeling, al enkele weken achter ons en dit weekend schieten ze ook in de Challenger Pro League, zoals 1B vanaf nu officieel heet, ook uit de startblokken.

Maar wat kost een seizoen langs de Heilige Grasmat nu eigenlijk? Wij vergeleken de prijzen bij onze drie clubs in 1A – KV Kortrijk, Cercle Brugge en Club Brugge – en namen ook die van SV Zulte Waregem en KV Oostende in 1B onder de loep.

Abonnement

Starten doen we met een abonnement, want we willen uiteraard geen enkele thuiswedstrijd missen. Bij KV Oostende tonen ze zich erg democratisch: kinderen jonger dan 16 jaar kunnen al vanaf 59 euro de Diaz Arena laten daveren, terwijl het goedkoopste volwassenenabonnement 219 euro bedraagt. De beste reguliere zitjes heb je voor 445 euro. Buiten het vip-cicruit welteverstaan, want daar houden we in deze vergelijking geen rekening mee.

Het meest prijzige abonnement vind je bij Club Brugge: 1.025 euro. Daarvoor heb je een plekje in de rechterzijde van de hoofdtribune

KV Kortrijk start de tarieven aan 89 euro voor kinderen en 159 euro bij de volwassenen. De duurste zitjes kosten je 379 euro.

Cercle aanmoedigen? Kinderen jongeren dan 6 doen het gratis. Volwassen en budgetbewuste Cerclisten krijgen vanaf 200 euro toegang tot de tribunes. De duurste formule draagt dan weer de ronde prijs van 690 euro.

Bij SV Zulte Waregem starten te prijzen vanaf 85 euro voor -16-jarigen en 170 euro bij volwassenen. Heb je het graag iets duurder? Dan betaal je maximaal 285 euro.

Topclub Club Brugge ten slotte hanteert, mede door de enorme populariteit, een complexere verkoopformule. Het werkt met een early bird, een voorrangperiode en vrije verkoop.

Daarbij geldt de regel: hoe vroeger je een abonnement aanschaft, hoe minder het je kost. Het goedkoopste kinderabonnement kost zo 140 euro, bij de volwassenen is dat 215 euro. Wie wacht tot de vrije verkoop en met de duurste plekken aan de haal wil gaan, moet zomaar eventjes 1.025 euro op tafel leggen. Daarvoor heb je een plekje in de rechterzijde van de hoofdtribune.

Kanttekening: bij Club zit een eventuele play-off 1-deelname in de abonnementsprijs inbegrepen en krijg je dus meer matchen voorgeschoteld.

Fanshop

Een beetje supporter tooit zich graag in de geliefde clubkleuren, dus springen we snel even de fanshop binnen. Overal schaffen we ons een sjaal en een truitje aan. Bij KVO kost een sjaal je 17 euro, de nieuwe shirtjes zijn nog niet beschikbaar. Die zullen 75 euro kosten.

Bij KV Kortrijk ben je 15 euro kwijt voor een roodwitte sjaal, een shirtje kost je 75 euro.

Op naar Cercle. Een warme sjaal drapeer je rond je hals voor 17 euro, een shirt kost hier ook 75 euro. Bij de buren van Club haal je respectievelijk 15 en 90 euro uit je portefeuille.

SV Zulte Waregem hanteert eveneens de prijs van 17 euro voor een roodgroene sjaal, een truitje van Essevee heb je voor 80 euro.

Honger en dorst

Van al dat supporteren krijgen we uiteraard dorst, dus reppen we ons in de pauze naar de kantine. Bij KV Oostende zetten we onze frisse pint en dito cola voor 2,6 euro aan de lippen, bij de Veekaa betalen we 2,7 euro voor een beker gerstenat, een cola heb je voor 2,5 euro.

Cercle is net een tikkeltje duurder: 2,8 euro voor een pils, 2,6 euro voor een cola. Je keel smouten kost bij Club Brugge het meest: 3,10 euro voor een pint of frisdrank. SV Zulte Waregem houdt het dan weer op 2,5 euro per drankje.

Een hamburger kost dan weer overal ongeveer evenveel, afhankelijk van wie de aanbieder is: gemiddeld versterk je de innerlijke mens voor zo’n 5 euro.