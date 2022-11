Superfan Jean-Claude voor zevende keer naar WK voetbal: “Ik hou van de sfeer op zo’n groot tornooi”

Als de Rode Duivels straks op het WK voetbal in Qatar tegen Canada spelen, dan zal dat met Jean-Claude Castelein (64) uit Wakken als supporter in het stadion zijn. Hij trekt al voor de zevende keer op rij naar een WK voetbal.

Jean-Claude supportert al bijna zijn hele leven voor KAA Gent, maar zijn liefde voor de Rode Duivels is zo mogelijk nog groter. Al van bij het wereldkampioenschap voetbal in 1998 in Frankrijk reist hij de wereld rond om telkens één of meerdere matchen bij te wonen. “Zo was ik er in 2002 bij in Japan, net als in Duitsland in 2006, Zuid-Afrika in 2010 en Brazilië in 2014. Ik tekende ook vier jaar geleden voor het WK in Rusland present. Ook voor een EK nam ik al drie keer het vliegtuig. Ik hou van de sfeer die er rond zo’n groot tornooi hangt en verbroeder ter plaatse met supporters van andere landen, terwijl ik ook toeristische trekpleisters bezoek.”

Moeilijke bevalling

Voor het EK van 2021 in verschillende Europese landen had Jean-Claude ook een ticket voor de match België-Italië op zak. “Maar door corona was alles onzeker en dus heb ik toen toch mijn ticket geannuleerd”, zegt hij. “Meteen daarna ben ik beginnen sparen om naar Qatar te kunnen gaan. Ik heb een budget van 5.000 euro bijeen gespaard, waarvan er 3.000 euro al is besteed aan vliegtuig- en hotelkosten. Ik moet eerlijk zeggen dat het de moeilijkste bevalling tot nu toe was. Ik was er al vroeg bij om mijn vliegtuig- en tickets voor wedstrijden te bestellen, maar vooral een hotel boeken, bleek niet makkelijk. De meeste kamers waren voorzien op twee personen en dus betaal je automatisch meer.”

Ik verblijf eerst op een cruiseschip en daarna in een fandorp

“Uiteindelijk heb ik toch een tweeledige oplossing gevonden. Ik vertrek op 21 november naar daar en verblijf er tot 26 november volpension in een cruiseschip dat aangemeerd ligt in de haven van Doha. Daarna logeer ik vier nachten in een fandorp in Doha, waar ik een ingerichte container krijg om te overnachten. Ik vind het ergens jammer dat ik het op deze manier moet oplossen. Bij de vorige tornooien maakte ik er altijd een gewoonte van om via een speciale formule bij iemand thuis te logeren. In Qatar is dat zo goed als onmogelijk omdat de cultuur het niet toelaat en dus ga ik op hotel.”

Jean-Claude zal in Doha twee wedstrijden bijwonen. “Op 23 november ga ik naar de wedstrijd België-Canada. Normaal tracht ik altijd de tweede groepswedstrijd van de Belgen mee te pikken, omdat de eerste nog niet allesbeslissend is, maar in dit geval waren de tickets voor de confrontatie met Marokko helaas al allemaal de deur uit. Verder pik ik op 26 november ook de wedstrijd Argentinië-Mexico mee. Ik kijk er alvast enorm naar uit. Naast het sportieve luik hoop ik ook mijn nieuwste hobby fotografie goed te kunnen beoefenen. Zo zou ik graag heel wat bekende wolkenkrabbers bij zonsop- en ondergang in beeld brengen.”

Pronostiek

Dat Qatar het niet nauw neemt met de mensenrechten, weet ook Jean-Claude. “Ook in Zuid-Afrika en Rusland waren er daar al klachten over. Dat zal nooit veranderen”, meent hij. “En of ik nu ga of niet, ik ga er de situatie niet mee veranderen. Het is wel zo dat Rusland veel goedkoper was, maar dat ligt wellicht aan het feit dat het leven in het algemeen duurder geworden is.”

En tot slot een pronostiek voor de Belgen? “Ik hoop dat ze het tot de kwartfinale schoppen, maar ik vrees er voor. Tegen dan ben ik al weer thuis en kan ik hier in de streek of gewoon thuis de wedstrijden verder volgen.”