Studenten Howest richten Café Qatar in Brugge in voor eerste match van de Rode Duivels

De studenten Sport Business Management en Marketing van Howest Brugge pakken uit met Café Qatar. De eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap van de Rode Duivels in Qatar (België – Canada) wordt woensdagavond gratis uitgezonden op groot scherm.

“De afgelopen weken meldden veel organisatoren van fandorpen dat ze hun evenementen moesten afgelasten. De studenten van Howest Brugge slagen er wel in om ruim 200 mensen te ontvangen”, zegt student Mila Provoost, die als communicatieverantwoordelijke voor Team Qatar optreedt.

De studenten Sport Business Managementen Marketing hebben hun Café Qatar ingericht op de campus van Howest in de Rijselstraat 5 in Brugge. De deuren van het café openen om 18.30 uur, de wedstrijd start om 20 uur. Nadien is er nog een afterparty met DJ MIX-AM.