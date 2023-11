Stijn Vandommele keert terug als T1 van BV Otegem

BV Otegem won twee wedstrijden geleden nog van Kuurne. Goed bezig, dacht elke buitenstaander dan. “Maar het was niet echt je dat”, legt bestuurslid Rik D’Haene uit.

“Het klopt dat we over de sportieve resultaten wel tevreden konden zijn, maar er waren enkele akkefietjes tussen de spelers onderling, en ook met de trainer. Wij willen een fijne club met een positieve uitstraling. Geruzie kunnen wij missen als kiespijn. Bij toeval vernamen we dat Stijn Vandommele, die in een vorig leven (het seizoen 2014-2015, red.) nog trainer was bij ons, opnieuw beschikbaar was. Wij zochten contact en het klikte. We wachtten nog tot na de wedstrijd tegen Kuurne, die we met winst afsloten, maar er was opnieuw gekibbel. Toen werd de knoop snel doorgehakt.”

Voetballende zonen

Ondertussen werkte Vandommele als nieuwe trainer zijn eerste opdracht tegen Emelgem-Kachtem af. Thuis werd met 3-0 gewonnen. Een prima start dus voor de nieuwe coach.

“Het klopt dat ik indertijd de Panda’s van 2de naar 1ste provinciale kon loodsen”, doet de nieuwe trainer zijn verhaal. “Het jaar erop was het heel wat minder, we zakten terug naar de 2de provinciale reeks. Ik had toen ook heel drukke beroepsbezigheden, in zoverre dat ik er even de voetbalstekker heb uitgetrokken. Maar wat wil je: je zonen voetballen, dan ga je als papa kijken. Ze spelen beiden bij Zwevegem Sport. Automatisch ben ik er weer ingerold, als trainer bij de jeugd. Ondertussen ben ik van job veranderd (Vandommele is directeur van het woonzorgcentrum in Kluisbergen, red.). De oudste zoon rijdt ondertussen ook met de auto. Ik moet dus niet altijd meer taxi spelen”, zegt Stijn Vandommele met een knipoog.

“En dat het kriebelde, dat is zeker ook waar. We gaan er met veel enthousiasme tegenaan. Ik ging vorige speeldag kijken en zag dat er heel wat kwaliteit aanwezig is. Het moet zeker mogelijk zijn om alle neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen en het niveau nog wat op te krikken. We gaan er alles aan doen. Dit weekend krijgen we de zespunter in en tegen SV Kortrijk. We zullen er klaar voor zijn.” (MVA)