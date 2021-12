Stijgers en dalers in onze provinciale voetbalreeksen: hoe zit dat nu?

De competitie is net over halfweg en de provinciale voetbalteams kijken al met één oog naar volgend seizoen. Maar hoe zit het met de promotiekansen en de degradatiezorgen bij de clubs? Hieronder scheppen we duidelijkheid.

Eerste provinciale

Stijgers: de kampioen promoveert naar derde afdeling Voetbal Vlaanderen, mits de club over een licentie beschikt. Die licentie is ook nodig voor de drie teams die mogen deelnemen aan de interprovinciale eindronde. Dat zijn de periodewinnaars of de teams die het hoogst in de eindrangschikking finishen.

Dalers: de reeks telt slechts 15 teams. Daardoor zakt enkel de laatste en dus 15de in het klassement. Bij een eventuele West-Vlaamse zakker uit derde afdeling degradeert er ook nog een extra team uit eerste provinciale en volgt er in de reeksen daaronder ook telkens een extra daler.

Tweede provinciale

Stijgers: de kampioenen van de A- en de B-reeks stijgen en krijgen daarbij het gezelschap van het team dat zegeviert in de finale tussen de winnaars van de eindronde in de A- en de B-reeks. De verliezende finalist is de eventuele bijkomende stijger mocht een West-Vlaams team promoveren via de interprovinciale eindronde.

Dalers: de nummers 15 en 16 degraderen, de nummers 14 uit beide reeksen nemen het tegen elkaar op. De verliezer zakt. De winnaar ook als er een West-Vlaams team uit derde afdeling tuimelt.

Derde provinciale

Stijgers: de kampioenen uit de drie reeksen promoveren, net als de drie eindrondewinnaars. Er is ook een zevende stijger omdat er een ploeg minder zakt uit eerste naar tweede en er daar dus nog een positie vrij is. Die zevende stijger is een van de ploegen die de eindrondefinale van hun reeks verloor. Dat wordt de verliezende finalist die het hoogst in het klassement eindigde, of bij gelijke positie het team met de meeste punten op het einde van het reguliere seizoen.

Dalers: enkel derde C telt 16 ploegen, daar zakken sowieso nummer 15 en 16. De twee nummers 15 (laatste plaats) uit de A- en B-reeks degraderen eveneens. Om de vijfde daler aan te duiden, spelen de nummers 14 nog een driehoekstornooi. Zakt er ook een West-Vlaamse ploeg uit derde afdeling, dan is er hier een zesde daler en blijft slechts één van de nummers 14 in derde provinciale.

Vierde provinciale

Stijgers: de vier kampioenen en de vier eindrondewinnaars promoveren. De negende en extra stijger wordt net als in derde provinciale gehaald uit de verliezende eindrondefinalisten. Wie het het best deed in de reguliere competitie stijgt naar derde. (WVS)