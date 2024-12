Steven Van Moeffaert hoopt op doeltreffende terugronde met zijn KSC Blankenberge A: “Vorig seizoen meer dan we verdienden, nu slaat alles tegen”

De komst van nummer twee Mandel United hadden coach Steven Van Moeffaert en zijn staf grondig voorbereid. Het plaatje klopte tot een ongelukkige strafschop pal voor het slotkwartier de nederlaag inleidde. De lokale Gianni Longueville viseerde de staander en diep in blessuretijd werd het nog 0-2 voor de topformatie.

T1 Steven Van Moeffaert is een meester in het analyseren en toonde zijn ontgoocheling nauwelijks. “Deze wedstrijd illustreert ons seizoen tot op heden. Afgelopen kampioenschap kregen we misschien iets meer dan we verdienden, nu slaat alles tegen. Domme fouten hebben ons al punten gekost, maar we blijven een leerschool doorlopen”, zegt coach Steven.

“Blessures kunnen we opvangen, al zijn we nu ook Shane Portier allicht een tijdje kwijt. Tussen de palen stond Julien Van Volcem, omdat ik geen risico wilde nemen met de tegen Erpe-Mere geblesseerde Quintijn Steelandt. In eerstgenoemde heb ik trouwens evenzeer meer dan voldoende vertrouwen.”

Winterstop

“Er rest ons nog één duel voor de winterstop: een trip naar Jong Lede. Onze eerstvolgende opponent prijkt in de top-vijf. Ook wij hadden een soortgelijke positie kunnen bezetten. Het komt er nu op aan hopelijk nog wat te sprokkelen in Lede en ons dan optimaal voor te bereiden op het uitdagende programma na nieuwjaar. Zelf blijf ik aan boord, want mijn contract loopt door.”

Respect

“Met betrekking tot mijn assistent Aaron Bruning liggen de kaarten anders. Mijn T2 zal de nodige tijd nemen voor zijn gezin en ziet de combinatie met het veeleisende trainerschap even niet meer zitten. Daar moeten wij respect voor tonen. We zijn trouwens al bezig met zijn opvolging. Dat is echter nog even toekomstmuziek. Aaron en ik willen met onze gemotiveerde groep hogerop geraken na nieuwjaar, al weet je dat ik daar geen plaats zal op plakken”, zegt coach Steven.

“Tijdens onze oefensessies ter voorbereiding van de terugronde zal ik de groep wel de nodige richtlijnen verstrekken. KSC Blankenberge is en blijft een prachtige vereniging. Ik ben fier om aan het roer van het schip te staan.” (JPV)

Zondag 15 december om 14.30 uur: KVC Jong Lede – KSC Blankenberge A.