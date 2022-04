Steve Swaenepoel blijft T1 bij KSC Blankenberge (1): “De kern is flink versterkt. Ik krijg goud in handen”

Na nieuwjaar stoomde KSV Blankenberge vanuit de onderste regionen onweerstaanbaar naar de tweede plaats. Die plaats deelt de club met Eendracht Wervik, nu zaterdag de tegenstander. KSV-coach Steve Swaenepoel blikt terug en vooruit.

Een gril van de kalendermaker heeft ervoor gezorgd dat Steve Swaenepoel en zijn jongens de drie resterende competitieduels op verplaatsing dienen af te haspelen. Tijdens de laatste thuismatch, tegen Racing Club Lauwe, werd overigens kind van het huis Matthias Feys in de bloemen gezet. De klasbak stopt immers na dit kampioenschap.

Swaenepoel mort niet wanneer hij de drie opeenvolgende verplaatsingen onder ogen neemt. “Het is wat het is. Daar hoef ik niet flauw over te doen. De trainer van Wervik, Jakob Crombez, ken ik zeer goed. We houden regelmatig telefonisch contact om informatie uit te wisselen. Sporting Club kent geen geheimen voor hem, Eendracht Wervik niet voor mij.”

“We zullen zwaar gehandicapt afreizen naar Wervik, aangezien zowel Gianni als Giovanni Longueville geel geschorst zijn. Enkel de broertjes incasseerden geel in een fair duel, maar daarover zeuren helpt niet. Zij vormen de ruggengraat van onze ploeg, maar nu is het aan anderen om zich te profileren. Yoeri Flederick moest vervangen worden wegens een hamstringblessure; ook dat is een aderlating. In eigen huis verloren we met 1-2 van Wervik, we zijn dus gewaarschuwd.”

“Harold Van Der Borght bleef tussen de palen staan, hoewel Justin Verlinden hersteld was – hij mocht plaatsnemen op de wisselbank. Keeperstrainer Guy Neirynck heeft die beslissing uitgelegd aan onze doelman. Wat wil je: toen Harold ons depanneerde, hield hij zes keer de nul en moest hij zich amper twee keer omdraaien. Straks trekt hij naar SV Loppem. Ik wens hem alle succes toe. Wie in Wervik zal keepen? Die beslissing neem ik nadat ik alle oefensessies heb geëvalueerd.”

“Zowel ikzelf als Gregory Joris en Guy Neirynck blijven volgend kampioenschap aan zet. De kern is serieus versterkt. Het heeft lang geduurd vooraleer de trainersstaf mocht komen praten, maar als dit de manier van werken is van onze beleidsploeg, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Ik krijg goud in handen en probeer uit elk kernlid het maximum te halen.”

(JPV)