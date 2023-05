Steve Cottry viert promotie naar tweede provinciale met KSV Diksmuide B: “Ongelooflijke bekroning van 20 jaar trainerschap”

KSV Diksmuide zal volgend seizoen een ploeg in eerste en tweede provinciale hebben. Het bewijs dat het Diksmuidse concept, vol inzetten op de eigen jeugd, zijn vruchten afwerpt.

Terwijl KSV Diksmuide A eervol de interprovinciale eindronde moest verlaten door een nederlaag tegen Achel, promoveert de jonge B-ploeg naar tweede provinciale. Het is daarmee, op uitzondering van de professionele teams, de ploeg met de hoogst spelende B-ploeg van onze provincie. “Dat is een unicum en er is geen enkele club met zo’n structuur”, glundert Steve Cottry, coach van de B-ploeg. “Dit is het bewijs dat ons concept, waarbij we volop op de jeugd inzetten, aanslaat. We zien dit als een extra boost voor de club.”

KSVD B sloot het seizoen af met een 2-3-overwinning op het veld van Marke. “Al zeker van promotie of niet, we wilden de eindronde ook absoluut winnen. Het is een schitterende bekroning voor een seizoen waarin we met deze jonge groep veel progressie hebben gemaakt. Bij het begin van het seizoen hebben we met de groep besproken dat we de top vijf konden halen. We hebben dat niet van de daken geschreeuwd, maar het leefde binnen de groep”

Oude vos

“Voor mij persoonlijk, als oude vos tussen al die jonge gasten, is dit een ongelooflijke bekroning van 20 jaar trainerschap. Het is iets wat niemand voor mogelijk had geacht en ik ben er enorm trots op. Individueel en als ploeg hebben we op alle vlakken progressie gemaakt. Tijdens dat proces hebben we de jongens ook op menselijk vlak verder gevormd. Goede voetballers, mooie mensen, zoals de leuze van de club luidt. Als je ziet dat er zes spelers regelmatig mogen meedoen met het A-team, kan je alleen maar trots zijn.”

“De technische staf, met Matthias Morent, Sofie Verdonck en mezelf, heeft elkaar van bij het begin van het seizoen gevonden. Nu weten de spelers waarom wij elke training veeleisend zijn. Het werpt zijn vruchten af. Vooral na de zege in Aalbeke was de ontlading enorm. Afgelopen weekend in Marke was het iets rustiger, maar we zullen nog eens met z’n allen samen iets gaan eten als afsluiter van een prachtig seizoen.”

“De schitterende samenwerking wordt ook volgend seizoen verdergezet, met dezelfde technische staf. Ook de groep blijft samen, op de spelers die doorschuiven naar de A-kern na. Er komen vier spelers over bij de U19. Een aantal spelers werden aan de mouw getrokken door andere ploegen, maar waarom zou je de oversteek maken als je bij je eigen club van tweede provinciale kan proeven?”, besluit 52-jarige coach, die intussen drie seizoenen bij KSV Diksmuide actief is.

