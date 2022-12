Sterk KV Kortrijk bekert verder na 1-3 zege op Oud-Heverlee Leuven

Bernd Storck heeft zijn eerste officiële match als coach van KV Kortrijk kunnen winnen. In de achtste finales van de Croky Cup won KVK met maar liefst 1-3 bij OH Leuven. Massimo Bruno zorgde in het begin van de tweede helft met een knap doelpunt voor de 0-1, in de slotfase zorgden Keita en Avenatti voor de 0-3, Gonzalez redde in blessuretijd de eer voor OHL. Faïz Selemani was uitblinker met drie assists. KVK verzekert zich zo van een plek in de kwartfinales.

Bernd Storck wou positief starten aan zijn ambtstermijn bij KV Kortrijk. Zijn team nam de wedstrijd in de beginfase meteen in handen. Messaoudi en Bruno deden misschien iets te weinig met de kansen die de Kerels bij elkaar voetbalden. Daarna kreeg Leuven ook vaker de bal, maar kansen creëerde de thuisploeg niet. KVK deed dat wel, halfweg de eerste helft kon Avenatti een voorzet van Bruno aan de tweede paal net niet binnenduwen. Kortrijk zat goed in de match.

Het geheel zat goed in elkaar bij de Kortrijkzanen. De druk vooruit die Storck wil zien, was erg aanwezig. De teruggekeerde Kadri toonde zich en wordt belangrijk de komende weken en maanden. KVK controleerde, mits wat slordigheden, de partij. De gevaarlijkste kansen van de eerste helft kwamen er echter voor OHL, net voor de pauze. De Norre dook goed de zestien binnen, maar kon zijn schot net niet tussen de palen plaatsen. Even later werd Tamari knap diep gestuurd op rechts, maar hij plaatste zijn bal langs de verkeerde kant van de paal. 0-0 was de ruststand.

Ook in de tweede helft begon KV Kortrijk met de beste bedoelingen. Selemani krulde met links een bal heerlijk richting de winkelhaak, maar OHL-doelman Cojucaru pakte uit met een knappe redding. Aan de overkant miste OH Leuven dan weer een wereldkans. Gonzalez kon eerst een goeie bal van Patris niet in een leeg doel glijden, in de rebound trapte Maertens onbesuisd over. De wedstrijd werd een pak bitsiger en het tempo zat erin, maar nog steeds geen goals.

Geniaal wippertje

Na een kleine tien minuten spelen in de tweede helft lukte het wel voor KV Kortrijk. Selemani bediende Massimo Bruno met een subliem wippertje, waarop de middenvelder de bal heerlijk in de rechterbovenhoek plaatste. 0-1 voor de Kerels, zeker niet onverdiend. Leuven moest door de nederlaag komen, maar slaagde er niet in om kansen bij elkaar te voetballen. Kortrijk loerde op de tegenaanval via de snelle Messaoudi, maar de Algerijn behield zoals vaker zijn overzicht niet genoeg.

Rood en match dood

Twintig minuten voor tijd ging Mendyl stevig door langs achter bij Messaoudi. De middenvelder van Leuven kreeg een terechte rode kaart, waarna de poppetjes aan het dansen gingen. Het tempo was volledig uit de match verdwenen. De werkkracht en pressing bij Kortrijk was de hele avond top, waardoor OHL weinig kon creëren.

Tien minuten voor tijd doken de Kortrijkzanen nog eens op in de Leuvense zestien. Cojucaru hield eerst zowel Bruno als Selemani van de 0-2, maar Selemani vond in de herneming de vrijstaande Habib Keita. De Malinese invaller trapte de bal via de onderkant binnen en deed de boeken toe voor Leuven. In de slotfase maakte Felipe Avenatti er zelfs nog 0-3 van, op assist nummer drie van Faïz Selemani. In blessuretijd maakte Gonzalez nog de eerredder voor OH Leuven. Jammer voor de clean sheet van Tom Vandenberghe, al zal het KVK worst wezen. Het wint overtuigend met 1-3 op OHL en bekert verder.

Bernd Storck kan positief terugkijken op deze bekermatch. Zijn team knokte hard voor elke bal, iets waarop Storck deze week hamerde. De 1-3 zege en kwalificatie voor de kwartfinale van de beker zal de Kerels deugd doen. Maandag, op tweede kerstdag, wil KVK in eigen huis stunten tegen leider Genk.