Stefaan Bouckaert ziet KSV Rumbeke degraderen naar eerste provinciale: “We horen thuis in het nationaal voetbal”

Het staat nu definitief vast: KSV Rumbeke degradeert na amper één seizoen terug naar eerste provinciale. Voorzitter Stefaan Bouckaert, die ondertussen al 14 jaar de club leidt, wist vooraf dat het een moeilijk verhaal zou worden in derde amateurklasse.

“Doordat we pas via de interprovinciale eindronde promoveerden, hadden we als bestuur en sportieve cel geen mogelijkheden meer om nog nieuwe jongens aan te trekken op het niveau van nationaal voetbal. We moesten dus verder met hoofdzakelijk de groep die enkele jaren geleden nog in tweede provinciale uitkwam. Daar bovenop merkten we al snel dat onze kern veel te smal was op dat niveau. Een schorsing of blessure kon nauwelijks of niet opgevangen worden. Een ander probleem dat opdook was het scorend vermogen. In veel wedstrijden waren we minstens de evenknie van de tegenstander, maar in de zone van de waarheid werd telkens het verschil gemaakt, zonder een steen te gaan werpen naar onze aanvallers.”

Huiswerk gemaakt

Nu heeft KSV Rumbeke wel een degelijke ploeg gebouwd voor in derde amateurklasse, maar is het spijtig genoeg eerste provinciale geworden. “Zelf heb ik eigenlijk tot het einde geloofd dat we in derde amateurklasse zouden blijven. Het is uiteindelijk niets geworden, maar toch hebben we ons huiswerk gemaakt, mocht het toch nog nationaal voetbal geworden zijn. Er zijn dus negen nieuwkomers die allemaal het niveau goed aankunnen. Van Oostkamp komen Emiel Martens en Tom Lannoo, van Boezinge Matthias Mouton en Selmani Besart, van Wielsbeke Brian Dupon, van Roeselare-Daisel Sven De Rechter en Dylan Descheemaeker, van Wervik Guillaume Devacht en Victor Notebaert ten slotte vervoegt onze rangen na een Gullegemse periode. Gezien er maar zes vertrekkers zijn, waarvan zelfs enkele beloften, hebben we niet alleen kwantiteit, maar zeker ook kwaliteit bij om er een mooi seizoen van te maken onder leiding van de huidige technische staf met Geert Broeckaert.”

“Een competitie is vooraf moeilijk voorspelbaar maar we willen toch wel minstens één prijs pakken volgend seizoen, en natuurlijk liefst de hoofdprijs, maar dat krijg je niet op bestelling. We zijn als bestuur er wel rotsvast van overtuigd dat onze vereniging enkel in het nationaal voetbal thuis hoort. We zijn op alle vlakken zeker klaar voor een definitieve terugkeer naar het nationaal voetbal”, besluit de 51-jarige Rumbekenaar.

Zondag 23 april om 15 uur: KSV Rumbeke – KFC Voorde-Appelterre A. (Stefaan Bogaerts)