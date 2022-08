Stanley Nsoki verlaat Club Brugge al na één jaar voor Duitse Hoffenheim

Een dag na de recordtransfer van Charles De Ketelaere rinkelt de kassa alweer in Club Brugge. Stanley Nsoki verlaat blauw-zwart en trekt naar het Duitse Hoffenheim waar hij vandaag zijn medische tests aflegde. Club Brugge vangt meer dan 12 miljoen euro voor de Franse verdediger.

Nsoki kwam vorig jaar nog maar over van het Franse Nice. Blauw-zwart legde toen meer dan 6 miljoen euro neer voor de verdediger. Hoewel Nsoki intrinsiek alles heeft om een hele grote te worden, speelde hij een erg wisselvallig seizoen. Afgelopen weekend lag hij al binnen de minuut aan de basis van de Eupense tegentreffer. Dat Brugge na één seizoen al hun aankoopbedrag kan verdubbelen is financieel gezien een mooie meevaller.

Thanks to @ClubBrugge for this great season. Beginnings weren’t easy but I have always worked hard and you have always supported me. And all together we won this 3th consecutive championship title 🏆. I will never forget these songs, these images and these moments! Danku 🙏🏾 ⚫️🔵 pic.twitter.com/x91PvDbbHM