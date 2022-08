Staking bij medewerkers eerste ploeg Mandel United, jeugd zou zeker in Izegem kunnen blijven

Er is nog altijd heel veel onduidelijkheid over de toekomst van Mandel United. Als de plannen van de nieuwe investeerders doorgaan, verhuist de eerste ploeg definitief naar Moeskroen. Verschillende medewerkers van de eerste ploeg hebben alvast het werk neergelegd. De bedoeling is dat de jeugd actief blijft in Izegem. De voorbereidingstrainingen zijn al volop bezig, bevestigt technisch verantwoordelijke jeugdopleiding (TVJO) Stijn Naessens.

“Ik weet dat er veel geruchten de ronde doen over Mandel United, en dan vooral over de jeugd, maar feit is dat de werking gewoon bezig is zoals vroeger. Daarmee bewijzen we, samen met de nieuw opgerichte vzw Izegem Voetbalt, dat er voor onze jeugd zeker een toekomst is in de Skyline Arena. We zoeken met ouders en sympathisanten naar financiële middelen om de werking in de toekomst te garanderen.”

“Dat het goed loopt, bewijst dat we al een engagement zijn aangegaan met Decathlon voor de kleding van onze jeugdspelers en -begeleiders. We willen dus in samenspraak met Voetbal Vlaanderen de continuïteit waarborgen en daarvoor geven onze trainers en onze bijna 500 jeugdspelers dagelijks volle gas”, benadrukt Naessens.

Snel duidelijkheid

“Over wat er met de eerste ploeg gaat gebeuren, is er een denkpiste dat ze verhuizen naar Moeskroen. Maar wat met de B-ploeg? Dat zijn vragen waarover veel mensen snel duidelijkheid willen, zeker de mensen die met de dagelijkse werking bezig zijn. Tot dan hebben zij sinds woensdag het werk neergelegd, maar dat heeft totaal geen invloed met onze jeugdwerking.”

Ook de Izegemse burgemeester Bert Maertens (N-VA) hoopt ten volle dat het goed komt met Mandel United.

“De voorbije dagen ben ik er eventjes tussenuit geweest, maar voordien had ik een goed gesprek met de initiatiefnemers van de vzw Izegem Voetbalt”, zegt hij. “Zij willen net als het stadsbestuur dat er in de toekomst nog voetbal is in Izegem. Op onze accommodatie kunnen ze nog altijd een beroep doen, zodat het belastinggeld van onze bevolking verder goed blijft renderen.” (SBR)