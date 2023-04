Stadsbestuur huldigt Koninklijke Roeselaars Minivoetbal

Het Roeselaars minivoetbal mocht 50 kaarsjes uitblazen. Onlangs werd voorzitter Geert Messiaen ontvangen door de provinciegouverneur Carl Decaluwé en mocht het de titel van Koninklijke gebruiken. Het Roeselaars stadsbestuur zette de vereniging ook in de bloemetjes.

“Vijftig jaar geleden, in 1972, werd het Roeselaars minivoetbal boven de doopvont gehouden. In Roeselare was er in de beginjaren 70 geen enkele sporthal. De minivoetballers uit Roeselare moesten uitwijken naar Varsenare waar er een sterke competitie was om hun wekelijkse wedstrijd te spelen. De Broeders van Liefde van het instituut Sint-Idesbald bouwden nadien een sporthal die na de schooluren opengesteld werd voor verenigingen”, zegt voorzitter Geert Missiaen. Onder impuls van vooral Julien Lefevere en broeder Robert, de eigenlijke pioniers van het RMV, werd een degelijk bestuur opgericht en kon een nieuwe start gegeven worden aan de minivoetbalcompetitie. Aangezien er toen enkel een sporthal was in Roeselare, moest er uitgekeken worden naar de omliggende gemeenten om terreinen bij te huren. “In het begin had het RMV een heel hoogstaande competitie. Ronkende namen zoals Fernand Goyvaerts, Johnny Thio, Pierre Carteus en James Storme speelden wekelijks hun partijtje. De plaatselijke competitie telde in het seizoen 2006-2007 een hoogtepunt met 132 ploegen verdeeld over tien reeksen. Recent werd ook gestart met een dames minivoetbalcompetitie waarbij nu acht ploegen actief aanwezig zijn. Met duizenden aangeslotenen en ieder seizoen rond de 100 clubs behoort het RMV ongetwijfeld tot de grootste bloeiende en boeiende sportfederatie in West-Vlaanderen. Wie had dat in 1972 gedacht.” (JV)