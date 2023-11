Stadsarchief mag papieren en audiovisueel archief van Club Brugge inventariseren en digitaliseren

De Club Brugge Foundation heeft het papieren en audiovisueel archief van Blauw-Zwart in langdurige bewaring gegeven aan het Stadsarchief Brugge. Erfgoedarchivaris én Clubfan Dieter Viaene mag samen met enkele vrijwilligers twaalf lopende meter aan documenten inventariseren.

De ondertekening van de overdracht gebeurde niet toevallig vrijdagnamiddag, want over drie dagen, op 13 november, viert Club Brugge zijn 132ste verjaardag. De stichtingsakte zit jammer genoeg niet in het Blauw-Zwarte archief, maar het oudste document dateert uit 1893, twee jaar na de oprichting van Club.

Oudste ploeg

Na FC Antwerp is Club Brugge de oudste, nog actieve ploeg van het land. Doorheen de jaren verzamelde Blauw-Zwart 18 landstitels, 11 Belgische bekers en 17 Supercups. Twee Europacupfinals in de jaren ‘70 tegen FC Liverpool waren dé mijlpalen in de geschiedenis.

Het papieren archief bevat notulen uit 1905, rekeningen uit de jaren ‘60, waarin de transfersommen van bepaalde spelers staan vermeld. Je kunt er ook tientallen jaargangen van het Clubblad Blauw-Zwart, waarvan de oudste edities teruggaan naar de jaren 1950, doorbladeren. Daarnaast bevat de verzameling vele sportartikels van onder meer het Brugsch Handelsblad en tientallen videocassettes met uniek beeldmateriaal van wedstrijden.

Duurzame toekomst

Erfgoedarchivaris Dieter Viaene en enkele vrijwilligers met een Blauw-Zwart hart krijgen nu de opdracht om al dat materiaal te digitaliseren, zodat die schat aan informatie niet verloren gaat voor toekomstige generaties fans.

Peter Gheysen, Head of Foundation bij Club Brugge, is verheugd over de samenwerking met het Stadsarchief Brugge: “Dit garandeert een duurzame toekomst voor onze Clubgeschiedenis. Voor velen is Blauw-Zwart ‘ontroerend’ erfgoed. Andere erfgoedobjecten, zoals bekers, wedstrijdvaantjes en truitjes zullen een plaats krijgen in het museum in ons nieuw voetbalstadion, waarvoor deze week een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend.”