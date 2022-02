Stad, politie en fans nemen initiatief na ontspoorde Vlasico: “Gevoel van verslagenheid en ongeloof”

De derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem is al jarenlang een zeer beladen duel. Vorige week zaterdag kookte het potje over. Enkele Essevee-fans treiterden de hele wedstrijd lang de thuisaanhang, maar op het einde van de match sloegen enkele KVK-supporters toe. “Ik was furieus zaterdag”, reageert Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe.

KV Kortrijk won met 5-0 van rivaal Zulte Waregem. De Essevee-fans uitten hun ongenoegen door minutenlang vuurpijlen het veld op te gooien. Enkele KVK-supporters hadden er genoeg van en zochten de rood-groene fans op. “KV Kortrijk veroordeelt het geweld van de voorbije wedstrijden”, zegt Matthias Leterme, CEO KV Kortrijk. “Wij zijn een familieclub en willen dat een voetbalwedstrijd in het Guldensporenstadion een feest is voor groot en klein.” Ook Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe reageerde vol ongeloof. “Ik was furieus zaterdag. Dat juist stewards het slachtoffer zijn van de geweldplegers is extra wraakroepend. Zij zetten zich juist een hele wedstrijd in om alles veilig te laten verlopen.”

In het huidig voetbalseizoen merkten we al enkele malen supportersgeweld op. Ook de derby tussen Beerschot en Antwerp werd ontsierd door enkele heethoofden. “De derby’s worden in de toekomst met zowel thuis- als uitsupporters gespeeld”, vertelt Stijn Van Bever, hoofd van de communicatie bij de Pro League. “Het was triest wat er zaterdag gebeurde, maar er waren zeker voldoende stewards aanwezig. Wel moeten we betere controles uitvoeren, een strikte opvolging toepassen en de communicatie beter laten verlopen, zodat dit niet meer gebeurt.”

Straffen

Stad Kortrijk, KV Kortrijk en de politiezone Vlas kwamen samen en bespraken de maatregelen die ze zullen doorvoeren tegen de relschoppers. Er worden 23 stadionverboden uitgeschreven door KV Kortrijk. Dat houdt in dat de club deze supporters zelf een stadionverbod oplegt en hen de toegang tot het stadion ontzegt. De stadionverboden gelden voor zes maanden tot twee jaar en twee relschoppers krijgen zelfs een stadionverbod van vijf jaar.

Burgemeester Vandenberghe ver“Wij zijn een familieclub en willen dat voetbal een feest is voor groot en klein – Matthias Leterme, CEO KV Kortrijk

sterkt deze stadionverboden door 23 plaatsverboden van een maand op te leggen aan de relschoppers. Ook de politie maakt nog pv’s op voor de geïdentificeerde relschoppers en bezorgt deze aan de federale Voetbalcel. Op basis hiervan zullen de relschoppers uitgenodigd worden voor een hoorzitting.

Crowdfunding

Als we toch een positieve noot moeten vermelden bij al het geweld, dan is het de crowdfunding die op poten is gezet door vier KV Kortrijk-supporters. De vriendengroep wil aantonen dat de doorsnee KVK-fan geen relschopper is. “Ik kijk met een dubbel gevoel terug naar de match van vorige zaterdag”, zegt medeoprichter Cedric Ryckaert. “Qua sfeer, spel en resultaat is het een van de machtigste wedstrijden die ik ooit beleefd heb in het stadion. Aan de andere kant heb ik een gevoel van verslagenheid en ongeloof. Met de actie willen we in eerste plaats tonen dat de KVK-fan niet gelijk staat aan agressie, maar wel aan empathie. Het ingezamelde geld gaat integraal naar onze club, die het dan geven aan een instantie voor vrijwilligers. Momenteel sprokkelden we al een bedrag van een om en bij 600 euro bij elkaar. We hopen op 1 000 euro, want de actie loopt nog tot de wedstrijd tegen Union.” (EC)