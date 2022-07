Sportief verantwoordelijke Wim Dupont hoopt op rustig seizoen met Winkel Sport B (2A): “Promotie was onverwacht, maar terecht”

Promovendus Winkel Sport B stelde zijn vernieuwde spelerskern voor, die straks in tweede provinciale A uitkomt. Er zijn tien nieuwe gezichten, vier van hen komen uit de eigen jeugd. Bedoeling is de concurrentie op te drijven zodat de ploeg van coach Peter Deprez rustig kan overleven.

“De promotie is eerder onverwacht te noemen, maar een gevolg van ons sterk presteren en de vele stijgers naar derde amateurklasse”, opent sportief verantwoordelijke Wim Dupont. “Een reeks hoger, in tweede provinciale dus, willen we geen mal figuur slaan. Aan grootspraak doen we niet mee, maar rustig overleven is toch de betrachting. Laat ons zeggen dat alles mag en niets moet.”

“Voorts willen we ook de zogenaamde toppers uit de reeks, ploegen als Poperinge, Zwevegem en Avelgem dus, het vuur aan de schenen leggen tijdens de rechtstreekse confrontatie. Daarvoor gaan we zeker een voltallige spelersgroep nodig hebben. Die is trouwens gevoelig versterkt met tien nieuwe gezichten. Quinten Vansteenkiste en Gilles Meurisse waren er rond Nieuwjaar al bijgekomen, nu worden de broers Aaron en Joran Espeel, Rune Lapiere en Ewout Vuylsteke doorgeschoven vanuit de U21.”

“De vier ‘echte’ nieuwkomers zijn er allemaal met een verleden bij ons. Joran Bostyn had enkele jaren een militaire opleiding, maar kan nu weer genoeg vrije tijd in het voetbal steken om de concurrentie bij de B’s van Winkel Sport aan te gaan. Sven Couckuyt is na een sabbatjaar terug. Elias Dhooghe wist onlangs zijn studies af te maken en kan zich na vier jaar weer volop op voetbal storten in zijn vrije tijd. Maxime Vereecke komt over van Mandel United.”

Stevige start

Ondertussen is de speelkalender al bekend. Een gemakkelijke start is anders. “Laat ons zeggen dat we meteen gaan weten hoe sterk we effectief zullen zijn gezien we eerst titelkandidaat Poperinge ontvangen en daarna naar Bissegem moeten. Bedoeling is om een goede start door te maken, in elke confrontatie moet er toch wel iets gehaald worden”, besluit de magazijnverantwoordelijke uit Sint-Eloois-Winkel, die nog Timon Vandendriessche wil feliciteren voor zijn promotie naar de A-kern van Winkel Sport. (SBR)