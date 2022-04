Sportief verantwoordelijke Hans Mulier zag dat het goed was: “Wedstrijd tegen Hamme was genieten met een grote G”

Als kersverse kampioenen gaven de jongens van coach Kurt Delaere Vigor Wuiters Hamme partij. Het werd een demonstratiewedstrijd, met 6-1 gewonnen.

Op de Valkaart nemen ze afscheid van de derde afdeling met een thuisduel tegen KFC Rhodienne. Op 1 mei volgt dan de trip naar SV Anzegem. T1 Kurt Delaere heeft de oppergaaichampagne al doorgespoeld.

“Wat ik zag tegen Hamme, was genieten met een grote G. Dit vond ik de beste wedstrijd van ons grandioze seizoen, qua totaalvoetbal en collectieve inzet tot de laatste minuut. Graag zou ik nog één ambitie gerealiseerd willen zien. Als we zes op zes halen is ook de derde periodetitel voor ons.”

“We oogstten tot op heden elf punten meer dan onze naaste achtervolger, wonnen 21 wedstrijden, verloren er slechts één en speelden vijf keer gelijk. De groep blijft quasi volledig samen en het bestuur richt zich op versterkingen. Nu ben ik erg geliefd bij onze vereniging, maar een trainersleven wordt bepaald door uitslagen. Het kan zo vlug keren. Daar denk ik nog niet aan, laat ons nog even genieten.”

Leren verliezen

Sportief verantwoordelijke Hans Mulier is de bewaker op lange termijn van KSV Oostkamp. Hij besliste mee de aanstelling van de vorige coach Dieter Lauwers en gaf ook zijn fiat voor de opvolging van toenmalige T2 Kurt Delaere.

“Hier begon ik als T1 in de provinciale reeksen. Na een ommetje in nationale afdelingen keerde ik terug als sportief verantwoordelijke. Dit is een fulltimejob naast mijn broodwinning bij een federale overheidsdienst. Ik ben op de Valkaart verantwoordelijk voor de allerkleinsten tot ons vlaggenschip. Tevens volg ik T2 Kevin Deslypere van nabij met betrekking tot de doorstroming.”

“Vaak neem ik enkele oefensessies over. Ook leg ik stevig de nadruk op het verder professionaliseren. Dat kan niet anders bij een vereniging die de tweede afdeling heeft bereikt. In die hogere reeks zullen we moeten leren verliezen en daarmee omgaan. Gelukkig ken ik tweede afdeling als mijn broekzak.”

(JPV)