Sportief manager Koen De Bleeckere: “KVK Westhoek heeft nood aan een strijdvaardige en enthousiaste trainer”

KVK Westhoek speelde een heel verdienstelijke wedstrijd tegen FC Merelbeke. Coach-assistenten Dominique Cauwelier en Frederik Boutten herschikten de ploeg door de afwezigheid van de geblesseerde Seppe Gantois en de geschorste Laurenz Simoens.

Westhoek haalde een verdiend gelijkspel en kon mits wat meeval aanspraak maken op de overwinning. Westhoek kon op het halfuur aanspraak maken op een strafschop. De doorgebroken Yentl Dewilde werd gehaakt in de grote rechthoek, maar de bal werd door de ref buiten de grote rechthoek gelegd.

“Ik kan mij verzoenen met een punt, want Merelbeke is een stevig geheel dat terecht op een zevende plaats in de rangschikking staat”, vertelt sportief manager Koen De Bleeckere. “In vergelijking met de heenwedstrijd zag ik een heel strijdvaardig Westhoek dat geen kansen weggaf. Ik hoop dat we vandaag de kentering hebben ingezet. We zullen er alles aan doen om het behoud te verzekeren. Met Maxime Thiel en Dirk-Jan Dewaegemaeker hebben we twee belangrijke transfers in het tussenseizoen gerealiseerd. Dit gebeurde al drie seizoenen na elkaar. Westhoek moet evenwel op termijn een goede middenmoter in tweede amateur worden.”

Resem kandidaat-trainers

Opvallend was dat vorige zondag zeker een zestal kandidaat-trainers de wedstrijd tegen FC Merelbeke bijgewoond hebben.

“Ik schrok ervan om zoveel potentiële kandidaten in de tribune te zien”, vervolgt Koen De Bleeckere. “Ik ontving ook al een twintigtal cv’s en zal zoveel als mogelijk met iedereen praten. De reden van die interesse is te verklaren door het feit dat Westhoek een club is met aanzien en traditie die een vaste waarde in de tweede amateurafdeling moet zijn. De nieuwe trainer kan een Oost-Vlaming zijn of iemand uit de regio, ik ga me daar niet over uitspreken vooraleer we zekerheid hebben. De bedoeling is dat ik dinsdag mijn verslag kan voorleggen aan de Raad van Bestuur, want tegen Oudenaarde willen we een nieuwe trainer aangetrokken hebben. Woensdag kan de nieuwkomer de training al leiden in het vooruitzicht van de belangrijke wedstrijd tegen Oudenaarde, want dat wordt een beslissende match.”

Cruciale wedstrijd

“Ik ken Oudenaarde zeer goed, het is een ploeg met veel jeugdige spelers. Een ploeg die vergelijkbaar is met Westhoek. We moeten ook realistisch zijn: er zijn nog 13 wedstrijden te spelen en we kunnen ons niet veel misstappen meer permitteren. Er is hier uiteraard nog veel werk aan de winkel. Als de spelers evenwel met hetzelfde enthousiasme op het veld staan en als een strijdvaardige en enthousiaste trainer de ploeg kan motiveren, geloof ik zeker in het behoud.”

“De komende wedstrijden moeten we 4 op 9 of 5 op 12 halen. Dat moet gebeuren in wedstrijden tegen KSV Oudenaarde, SV Oostkamp, KVV Zelzate en FC Gullegem. Nadien volgen nog ploegen die we zeker aankunnen. Er is nog helemaal niets verloren, integendeel. Westhoek is een ploeg die thuishoort in tweede amateur.”

Zaterdag 11 februari om 19.30 uur: KSV Oudenaarde – KVK Westhoek.