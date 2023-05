Sportief Izegem huldigt Johan Degryse: “Verschillende bekers in de lucht mogen steken”

Johan Degryse werd bij zijn afscheid in de bloemetjes gezet door liefhebbersvoetbalploeg Sportief Izegem. Hij zette zich jarenlang in voor de ploeg en dat konden ze niet zomaar voorbij laten gaan. Bij een barbecue om het seizoen af te sluiten hadden de spelers nog een verrassing in petto. “In 2007 ben ik bij Sportief Izegem terecht gekomen”, opent Johan Degryse (55) uit Izegem. “Ik ben er dus 15 seizoenen actief geweest. Bij Sportief Izegem ben ik speler, trainer en bestuurslid geweest, maar de laatste jaren voornamelijk afgevaardigde.”

“Ik ben hier terecht gekomen via ‘Vadre’ (Johan Arixkx, red.) die er al jaren actief was. Ik heb het altijd leuk gevonden om bezig te zijn met de verschillende aspecten van het spelletje. Of het nu als speler, trainer, bestuurslid of afgevaardigde was. Natuurlijk zijn er heel wat mooie momenten geweest. Door de jaren heen zijn we er verschillende keren in geslaagd om kampioen te spelen alsook om een aantal bekers in de lucht te mogen steken.”

“Maar goede seizoenen wisselen uiteraard ook af met mindere seizoenen en ik heb eveneens degradaties meegemaakt. Maar hoe dan ook ben ik altijd met volle goesting naar het voetbal geweest. Toch zet ik er nu een punt achter. Mijn vrouw Veerle en ikzelf hebben deze hobby 32 jaar samen met veel plezier beleefd. Op zaterdag moest alles wijken voor het voetbal. Maar ook zonder voetbal staan er ons nog veel mooie momenten te wachten. De tijd die vrijkomt zal goed besteed worden aan onze vier kleinkinderen”, besluit Johan. (RV)