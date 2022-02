Spelers eerste elftal KRC Harelbeke krijgen EHBO-les

KRC Harelbeke wil een steentje bijdragen aan een goed preventiebeleid. “Iedereen herinnert zich nog Josse Deboiserie (23), een jonge voetballer van FC Jakkedoe Desselgem, die een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd tegen FC Damberd uit Bavikhove.”

“Speler Kaersten Malfait (24), een speler van de tegenpartij, redde de man het leven”, duidt woordvoerder van KRC Harelbeke Jan Feys.

“Kaersten had net de dag voordien een EHBO-opleiding gehad op zijn werk en het zat nog vers in zijn geheugen vertelde hij toen. Daarom lasten we onze traditionele dinsdagtraining af ons eerste elftal een extra cursus EHBO te laten volgen.” Speler Ernest Nfor kreeg uitleg van Kris Bataille.

(PVH)