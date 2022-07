Slotdag met bekerfinale Zaalvoetballiga De Barloke Leffinge: Bekerzege voor ZVC Deco Verstraete

Op vrijdagavond 1 juli is het doek gevallen over de competitie 2021-2022 van Zaalvoetballiga De Barloke in Leffinge, vier reeksen en 42 ploegen. Na de bekerfinale, gewonnen door ZVC Decoratie Verstraete, had de prijsuitdeling plaats met huldiging van de vier reeks kampioenen.

De bekerfinale werd een boeiende wedstrijd tussen ZVC Decoratie Verstraete (reeks 1) en ZVC Sparta Charly (reeks 2). De Charly-boys domineerden de wedstrijd maar na twee keer 25’ wezen de bordjes 4-4. De strafschoppen moesten beslissen. Daarin toonde het team van ZVC Decoratie Verstraete zich het meest efficiënt. Ze wonnen met 3-1 en zo mocht het team van coach Henri de Jong de beker in de lucht steken!

Na de bekerfinale werden de reeks kampioenen gehuldigd: ZVC ’t Pomptje (Reeks 1) – ZVC Sparta Charly (reeks 2) – ZVC Frituur Els én ZVC Nieuw Stene/Crelan (Reeks 3) – ZVC Huyghe-Ortman (reeks 4).

De verplichte algemene vergadering voor seizoen 2022-2023 heeft plaats op maandag 22 augustus om 19.30u. Nieuwe ploegen steeds welkom! Info Sportbar De Barloke of bij Albert.Lepoudre@gmail.com. (FRO)