Skov Olsen zag zijn doelpunt afgekeurd in WK-wedstrijd Denemarken – Tunesië

Denemarken en Tunesië hebben dinsdag niet gescoord in de eerste wedstrijd in groep D tijdens het WK in Qatar. ‘West-Vlaming’ Andreas Skov Olsen van Club Brugge scoorde, maar zag zijn goal afgekeurd worden.

De toeschouwers moesten tevreden zijn met 0-0 in het Education City Stadium in Al Rayyan. Het is het eerste scoreloos gelijkspel op dit WK.

Denemarken, met Andreas Skov Olsen (Club Brugge) in de basis, had meer moeite dan verwacht met een viriel spelend Tunesië. Een afgeweken schot van Dräger ging net naast het doel van Schmeichel. Jebali deed de netten trillen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de overzijde liet doelman Dahmen zich niet verrassen door een botsende bal van Hojbjerg. Vlak voor de pauze voorkwam Schmeichel de 0-1, hij tikte een stiftertje van Jebali in hoekschop.

Tien minuten ver in de tweede helft mocht Skov Olsen heel even juichen, maar door voorafgaand buitenspel ging het feest niet door. De Denen, halvefinalist op het EK vorig jaar, dreigden even later opnieuw via Dolberg. Dahmen wist echter raad met de kopbal van de spits van FC Sevilla. Het team van Kasper Hjulmand voerde de druk op. Eriksen kreeg ruimte, Dahmen maakte zijn afstandsschot onschadelijk. Na de daaropvolgende hoekschop kopte Cornelius van erg dichtbij tegen de paal. In het slot waagde Lindström nog van ver zijn kans, maar Dahmen hield zijn netten ongeschonden.

Dinsdagavond om 20u Belgische tijd kijken wereldkampioen Frankrijk en Australië elkaar nog in de ogen in poule D.