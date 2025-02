SKD Hertsberge (4B) mag de nacompetitie betwisten: “Nu moeten we rustig blijven en verder doorgroeien”

Na het verlies van Daring Ruddervoorde B in Aartrijke zijn de jongens van langs de Breeweg zeker van het betwisten van de nacompetitie. Ze werden immers tweede periodekampioen.

Jeffry De Busschere was als speler ook al een coach tussen de krijtlijnen. Amper 16 lentes jong mocht hij opdraven met het eerste elftal van Oostkamp. Daarna trok hij naar Jong Male, waar hij de promotie naar eerste provinciale hielp realiseren. Zedelgem, Jabbeke en Veldegem waren zijn volgende uitdagingen. Toen hij wilde stoppen tussen de krijtlijnen wist zijn beste vriend Wim Rotsaert hem te overhalen om nog een jaartje in Oedelem te voetballen. “Daarna begon mijn trainersloopbaan. Ik werd achtereenvolgens T2 in Jabbeke en in Nieuwpoort. Vervolgens trok ik naar Hertsberge waar ik Tony Bourgeois assisteerde. In Beernem werd ik voor het eerst T1, zij het van de B-ploeg. Na vijf seizoenen loodste SKD Hertsberge me binnen voor een ambitieus project.”

Verder doorgroeien

“Dat was drie jaar geleden. Aan mij werd gevraagd om in klimmen en dalen mijn ding te doen met gasten van 16 of 17 jaar. We slaagden er zowaar in de laatste plaats te vermijden. Vorig kampioenschap zetten we ons verder optimaal in tijdens de oefensessies. We bleven evenwel het zwakke broertje. Bij aanvang van de huidige competitie mocht ik drie jonge, maar stevige kleppers verwelkomen: Tibor Martens van Ruddervoorde, Nils Nagels van Oostkamp en Alessandro Rahier van Tielt. Na een mindere start pasten we onze manier van voetballen aan en we wonnen vijf opeenvolgende duels. Wij zegevierden zaterdagavond in eigen huis tegen Westrozebeke. De dag nadien zag ik Ruddervoorde B verliezen in Aartrijke. De coach van onze rivalen wenste me proficiat. Ik wist niet eens of we geplaatst waren, tot we ’s avonds bevestiging kregen van de voetbalbond. Ons vijfjarenplan is geklaard in drie seizoenen. Nu moeten we rustig blijven en doorgroeien. Onze volgende opdracht is een verplaatsing naar Oostkamp B.” (JPV)

Zaterdag 8 februari om 18.30 uur: KFC Oostkamp B – KSKD Hertsberge.