SK Zillebeke heeft volgend seizoen geen eerste ploeg meer. “Ik blijf het een spijtige beslissing noemen”

Het beroep dat SK Zillebeke aanging tegen de beslissing van Voetbal Vlaanderen heeft niets opgeleverd. De Voetbalbond blijft bij het besluit om SK Zillebeke één jaar uit competitie te schrappen. Volgend seizoen kan SK Zillebeke enkel aantreden bij de reserven, en verdwijnt de eerste ploeg.

Voetbal Vlaanderen herleidde de schorsing van voorzitter Mathieu Verhoest wél van twee naar één jaar, maar de beslissing over het vermeende omkoopschandaal tegen Komen-Waasten, blijft behouden. Zillebeke verdwijnt volgend seizoen uit vierde provinciale afdeling. “Voor mij is er geen werk meer”, vertelt coach Diego Caron (54), die gedurende zevenentwintig jaar trainer was van een eerste ploeg. “Er is een reservetrainer, dus is er voor mij geen plaats meer. Er is interesse van andere clubs, maar daar laat ik zeker een sabbatjaar over gaan.”

“Ik zal volgend seizoen meer tijd hebben voor mijn familie, en ik maak ook wat meer tijd voor mijn twee dochters die ook sporten. Josephine speelt volleybal in Heuvelland en Delphine wordt coach van het vrouwenvoetbal dat dit seizoen voor het eerst in competitieverband uitkomt bij SK Vlamertinge”, vertelt Diego Caron.

Straf is onomkeerbaar

“Ik blijf de beslissing van Voetbal Vlaanderen heel spijtig vinden”, vervolgt Diego Caron. “Het is jammer voor de spelers, voor de club en voor mij. Ik blijf het een rare beslissing vinden. Toch kunnen we er weinig tegen inbrengen. Als er dan iets volgens de letter van de wet verkeerd liep, mag men de verantwoordelijken straffen, maar niet de hele club. Overigens blijf ik in de onschuld van voorzitter Mathieu Verhoest geloven.”

“De beslissing is een heel zware klap voor deze club. We hadden al heel wat uren in de samenstelling van de nieuwe kern gestoken, het volledige schema voor de voorbereiding lag vast en de trainingen waren opgemaakt”, zucht Caron. “Het lijkt nu allemaal een maat voor niets geweest te zijn. Een aantal spelers zullen andere oorden opzoeken, maar er zijn er ook die SK Zillebeke trouw zullen blijven, ondanks het feit dat de club één seizoen bij de reserven zal moeten spelen”. Volgens coach Caron zal Zillebeke komend seizoen die beslissing accepteren, maar komt hervat het seizoen daarop hun competitie voor de provinciale. “Gedurende twee seizoenen hadden we iets moois opgebouwd. Daar komt nu een einde aan. Ik blijf het een spijtige zaak vinden”, besluit Diego Caron. (EG)