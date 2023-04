SK Snaaskerke (2B) grijpt laatste strohalm : “Zege geeft ons vertrouwen”

SK Snaaskerke mag nog steeds dromen van het behoud in tweede provinciale. In het degradatieduel vorige zondag werden de buren van SC Lombardsijde met 4-0 huiswaarts gestuurd. Xavier Stanghé was goed voor twee doelpunten. Dit weekend wordt duidelijk wie vierde laatste wordt en barrages voor het behoud moet spelen.

Met nog één wedstrijd te spelen zijn SV Loppem, SC Lombardsijde en Dosko Kanegem zeker van degradatie naar derde. Snaaskerke staat momenteel nog een veilige 12de plaats, maar kan nog voorbijgestoken worden door Dosko Beveren, dat zaterdag thuis speelt tegen kampioen Bredene. Wie 13de eindigt met barragematchen spelen voor het behoud. Xavier Stanghé, een van de uitblinkers zondag: “Mijn opa is Walter Butseraen, ex-speler van AS Oostende en succesvol trainer bij verschillende ploegen in provinciale”, vertelt Xavier. “Mijn vader had ook voetbaltalent, maar werd afgeremd door een zware blessure. Ikzelf heb de jeugdrangen van KV Oostende doorlopen tot de U17. Na een minder gelukkig seizoen bij VK Torhout ben ik naar SK Snaaskerke gekomen. Bij de beloften heb ik al tien keer gescoord en Wesley Deschacht, die ik als trainer ook had bij KVO, heeft mij de kans gegeven om aan te treden met de eerste ploeg. Ik beschik over een goede vista en speel het liefst op de acht, als aanvallende middenvelder. Vandaag kon ik mijn eerste twee treffers scoren in het eerste elftal. De eerste goal was een mooi schot in de verste hoek, het tweede een afgeweken vrijschop.”

Bijgetekend

“Ik heb bijgetekend bij SK Snaaskerke, omdat het goed te combineren is met mijn studies handelswetenschappen in Gent. Ik heb wel ambitie om hoger te spelen, maar de studies krijgen voorrang.” SK Snaaskerke heeft dus een belangrijke zege geboekt tegen SC Lombardsijde, maar het behoud is nog niet zeker. “De vlotte zege van vandaag moet ons vertrouwen geven voor de laatste wedstrijd, op verplaatsing naar Kanegem”, weet Xavier. (FRO)