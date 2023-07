SK Roeselare start woensdag voorbereiding:‘nieuwe’ club wil meedoen voor de prijzen

Een nieuwe naam, een pak transfers en een uitgesproken ambitie om mee te doen voor de prijzen. Het komende seizoen is er eentje waarnaar ze op Schiervelde uitkijken.

Over iets minder dan een week is het zover. Dan staat, na een verlofperiode van net geen drie maanden, voor de wit-zwarten op terrein 4 – en dus niet op terrein 2, waar vorig jaar tussen de competitiematchen door meestal verzameld werd – de eerste training op het programma.

Het is bij het ‘nieuwe’ Roeselare, dat een paar weken geleden een punt zette achter de samenwerking met de Daiselnaars, vooral uitkijken naar de komst van ex-prof Kristof D’haene (33) en Sebastiaan Cordie (27), een uitgeweken Bruggeling die zich bij Olsa Brakel ontpopte tot een vaste waarde centraal achterin. Ook van de pas aangetrokken Brice Verkerken (21) en de in onze regio minder bekende Jordi Van Laere (23), een aanvaller van Merelbeke die na nieuwjaar liefst twaalf andere aanbiedingen afsloeg, wordt bij de derdenationaler veel verwacht.

Flinke concurrentie

Of dat zal volstaan om een gooi te doen naar de titel? Moeilijk te zeggen. Een goeie zaak voor wit-zwart is alvast dat Tempo Overijse en Voorde-Appelterre, de twee ploegen die er vorig jaar bovenuit staken, allebei zijn gepromoveerd. Daar staat nu wel tegenover dat er met onder andere Hamme en Stekene, en in mindere mate misschien ook Wielsbeke, een paar nieuwe kandidaten zijn die binnen de één à twee jaar maar al te graag een reeksje hoger zouden willen spelen.

De eerste oefenwedstrijd is er eentje tegen Daring Brugge, op 27/07 om 19.30 uur. Een week later oefent wit-zwart thuis tegen RC Harelbeke (03/08 om 20 uur). Erna volgen onder andere nog een oefenmatch bij Gullegem (09/08 om 19.30 uur) en een thuiswedstrijd tegen Club NXT (15/08 om 19.30 uur). (SBE)