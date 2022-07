SK Roeselare-Daisel haalt versterking bij Winkel Sport

Bij het naar derde nationale gepromoveerde SK Roeselare-Daisel maakte de 19-jarige Gill Vanhulle deze morgen zijn opwachting voor de fysieke testen. Deze vermoedelijk laatste Roeselaarse aanwinst komt over van Winkel Sport, waar hij in de eerste amateurklasse vorig jaar zes keer op de bank zat.

De komst van Vanhulle, die van de U8 tot en met de U18 al op Schiervelde speelde, moet de wit-zwarten op offensief vlak meer mogelijkheden bieden. Samen met een tiental andere ploegmaats werkte Vanhulle vanochtend zijn fysieke proeven af. Voor zij die nog in verlof waren, volgen de testen later. Zo was er bij de Roeselaarse Daiselnaars bijvoorbeeld nog geen spoor te bekennen van onder andere Baptiste Schmisser en Noah Vandevoorde, vorig jaar bij SK Oostnieuwkerke en SCT Menen. Ook Aron Defevere (Gullegem), Gianni Derieuw (SCT Menen), Sam Vanhuyse (Mandel United), Joppe Vanheuverzwyn (Sassport Boezinge), Gregory Hermans (Sparta Heestert) en Dylan Descheemaecker (Wetteren) waren er niet bij. Zij waren eerder deze week wel op post op de startvergadering in de Roeselaarse jeugdkantine. De drie jongens die overkwamen van SVD Kortemark – tweede doelman Michiel Decleir en verdediger en middenvelder Henri Moyaert en Jonas Hillebrandt – waren er deze voormiddag wel gewoon bij, en doorstonden het conditionele hoofdstukje met verve. (SBE)