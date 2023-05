SK Roeselare-Daisel haalt Carlo Damman terug naar Schiervelde

Opvallend nieuws gisteren bij wit-zwart: Carlo Damman, vóór het faillissement van KSVR goed voor 140 matchen in tweede klasse en tot voor kort bij FC Gullegem, keert vanaf volgend seizoen terug naar de heimat.

De Deerlijkenaar is de achtste nieuwkomer.

Damman is bij SKRD na Janis Coppin de tweede ex-KSVR-speler die terugkeert. Met de komst van de gewezen publiekslieveling is het Roeselaarse huiswerk meteen zo goed als af. Al is de kans groot dat er de komende weken toch nog minstens één speler zal bijkomen.

Roeselare-Daisel eindigde dit seizoen in derde nationale A op de zevende plaats. Het is geen publiek geheim dat de club de lat volgend jaar een pak hoger wil leggen. (SBE)