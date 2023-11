SK Nieuwkerke op bezoek bij ex-coach Nicolas Somers

Ook T2 en beloftecoach van SK Nieuwkerke Geert Broutin (53) genoot van zijn vrij weekend. Zaterdag trekt hij met SK Nieuwkerke in tweede provinciale B naar Lendelede, waar ex-trainer Nicolas Somers aan het roer staat. “Een deel van de spelers ging trainen in de sporthal van Wijtschate”, vertelt Geert. “Zelf ging ik wandelen en vierde ik de verjaardag van mijn zoon. Zondag moest ik opnieuw niet vroeg op. Voor de beloften, die aan een goed seizoen bezig zijn, was het al een tweede afgelasting op rij.”

De voorbije weken zag Geert een personeelswissel op de positie van hoofdtrainer. Exit Eddy Verbeeck, enter Patrick Van Hoof. “Met Eddy ging het de laatste weken nochtans beter, maar de zure nederlaag in Komen-Waasten bleek toch de druppel voor hem. Ik heb goed met Eddy kunnen samenwerken en hoop dat hij het goed zal doen bij Heule. Ook Eddy heeft het beste voor met onze club. Of ik zelf T1 wilde worden? Ik denk dat Patrick de meest logische keuze was om deze taak op te nemen. De samenwerking voelt vertrouwd en de communicatie is top. Samen moeten we zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Met Patrick behaalden we intussen twee spectaculaire puntendelingen. Het werd zowel tegen Beveren-Leie als tegen KSV Moorsele A 3-3. In de beide matchen hadden we een dubbele voorsprong, maar plots voelen we de druk van niet te mogen verliezen.”

Behoud

De match tegen Zonnebeke moet dus nog gespeeld worden, zaterdag volgt een verplaatsing naar Lendelede Sport.

“We zitten in een stevige strijd verwikkeld. Net als de voorbije jaren is ons eerste doel het behoud. Vorig jaar was dat ook zo, zelfs na de uitmuntende eerste periode. We moeten drie ploegen achter ons houden en dan zouden we best punten pakken tegen hen. Bij Lendelede Sport is Nicolas Somers de T1. Hij was enkele seizoenen geleden aan de slag bij SK Nieuwkerke. Zelf ken ik hem niet, maar enkele spelers wel”, aldus de werknemer van Picanol, die in Dikkebus woont.