Onlangs nam G-Voetbal Kortrijk het op tegen F. C. Mandel United Izegem. Kunstenaar Sigurd Tanghe, bekend van The Sky is the Limit, gaf de aftrap van de match. Trainer Dave Vanhoutte hoopt met BV’s G-sport meer onder de aandacht te brengen. Sigurd Tanghe gaat daar volmondig mee akkoord. “Toen me de vraag gesteld werd, heb ik geen seconde getwijfeld. Solidariteit vind ik een belangrijke waarde. Het is belangrijk om je medemensen te helpen waar nodig”, aldus Sigurd. (SV/foto SV)