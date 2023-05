Siebe Blondelle (37) uit Oostkamp klaar voor trainerscarrière: “Zit al lang in mijn hoofd”

Siebe Blondelle (37) zet een punt achter zijn carrière, maar hoopt in het profvoetbal te blijven. Behalve het Pro License-diploma heeft hij alle nodige getuigschriften om trainer te worden. De voorbije twee jaar draaide hij als assistent mee bij de U21 van 1B-ploeg SK Deinze.

Ook al heeft hij op het hoogste niveau met wisselend succes vaak tegen de degradatie moeten knokken, de man die z’n eerste voetbalpassen zette op het veld van Hogerop Oedelem kan terugkijken op een mooie carrière. “Mijn eerste wedstrijd in het profvoetbal zal ik nooit vergeten”, glimlacht Blondelle. “Want uiteenlopende emoties bij die partij met Vitesse Arnhem tegen Roda JC. In die match kon ik scoren, maar pakte ik ook een rode kaart.”

Bij SK Deinze

Het gebeurde op 4 maart 2006. Op jonge leeftijd ging de jonge linksvoetige verdediger naar Nederland voetballen. Hij voetbalde ook voor Venlo, Dender, Rot Weiss Ahlen, Bergen, Waasland-Beveren, Eupen en Deinze. Bij de Panda’s speelde hij vijf seizoenen. De laatste drie jaar verdedigde hij de kleuren van SK Deinze. Dit seizoen moest hij het in het hart van de defensie afleggen tegen Kenneth Schuermans, Denis Prychynenko en Teo Quintero.

“Laatste jaar contract, weinig spelen en rugklachten die zich manifesteerden: het was geen plezant seizoen”, geeft Blondelle toe. “Als club was het, na de verandering van eigenaars, ook moeilijk. De veranderingen sloegen niet meteen aan, we startten met achterstand. Na de komst van Marc Grosjean en Frédéric De Meyer als trainer toonden we dat er toch veel dynamiek in de ploeg zat. Onder hen hebben we nog mooie dingen laten zien.”

Geen derde promotie

Maar de ‘promotion play-offs’ werden gemist. “Eigenlijk zat het in mijn hoofd dit seizoen de promotie naar eerste klasse af te dwingen en nog een jaartje te spelen”, beweert Blondelle. “Met Bergen en Eupen kon ik klimmen van 1B naar 1A, in drie jaar Deinze is dat niet gelukt.”

Een maand geleden onderging Blondelle bij dokter Mahieu in Antwerpen een operatie aan een hernia. Deze week kreeg hij van de arts groen licht om de revalidatie bij de kinesist op te starten. Voetballen zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet meer, al zou het na de revalidatie wel nog kunnen.

“Mezelf ontwikkelen als trainer is belangrijk. Ik wil daarin groeien, vooral niet te snel gaan.”

“Het zit al heel lang in mijn hoofd om trainer te worden”, benadrukt Blondelle. “De nodige papieren heb ik, het is enkel uitkijken naar het juiste moment. In februari is een Pro License-cursus opgestart, maar ik mocht niet meedoen. Om dat ik als speler nog actief was, kreeg ik als uitleg. Die Pro Licensie is nu niet het belangrijkste. Mezelf ontwikkelen als trainer is belangrijker. Ik wil daarin groeien, vooral niet te snel gaan.”

Het zou best kunnen dat Blondelle ingeschakeld wordt in de deels buitenlandse staf van SK Deinze, club in handen van ACA Football Partners, een Singaporese investeringsmaatschappij. In een overkoepelende rol bij het eerste elftal en de U21. “Ik wil in het profvoetbal blijven werken”, aldus Blondelle. “Want ik zou nog heel graag veel op het veld staan.”

Spelersraad Sporta

De centrale verdediger, die op z’n dertiende de diagnose diabetes kreeg, ging in het verleden een engagement aan. Hij zetelt bij de spelersvakbond Sporta in de spelersraad. “Nu mijn carrière als voetballer eindigt, weet ik niet of dit verdergaat”, vraagt hij zich luidop af. “Misschien in een andere tak van Sporta? Ik vind het belangrijk dat naar spelers wordt geluisterd. De politiek zet voetbal in een negatief daglicht. Terwijl ik van oordeel ben dat ze voetbal en sport in het algemeen moeten stimuleren. Want sport brengt mensen bijeen.”

De voorbije maanden kwam onder meer de korting op sociale zekerheid voor profvoetballers onder vuur en lanceerde de fiscus de idee om boetes voor gele en rode kaarten te belasten. “Er is al veel over gezegd en geschreven, maar die RSZ-korting krijgen we nog altijd”, weet Blondelle. “Vakantiegeld willen ze over dezelfde kam als werknemers scheren. Je moet profvoetballers niet alle voordelen schenken, maar je moet een duidelijke weg inslaan.” (HF)