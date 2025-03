Sherry’s Pub kroont zich tot eerste kampioen in het Roeselaars Liefhebbersverbond

De eerste kampioen in het Roeselaars Liefhebbersverbond (RLV) is bekend. Zondag kon Sherry’s Pub uit Roeselare in hun thuishaven De Zoete Pinte de champagne ontkurken na een 4-0-zege tegen Rollegem Kapelle in de B-reeks. Vooral de cijfers zijn bijzonder straf: 16 gewonnen matchen op evenveel wedstrijden en een doelpuntensaldo van +71. Niemand zal het hen snel nadoen.

“Ik werk in delicatessenzaak Mr. Georges in Roeselare en kwam zo enkele jaren geleden in contact met de ploeg”, aldus Alyssia Suy. “Het is immers een van onze vaste sponsors. Redelijk snel werd ik omgedoopt tot voorzitter en dat niet alleen van de cafévoetbalploeg, maar ook van MVC Sherry’s Pub in het minivoetbal.”

“FC Sherry’s Pub is ontstaan tussen pot en pint bij onze goede vrienden en hoofdsponsor Café Sherry’s Pub van Gilles Demeulenaere en Selina Van Houcke. Ondertussen spelen we ons derde jaar in het liefhebbersvoetbal van Roeselare. Dit seizoen zijn we met een 20-tal spelers. Na drie jaar zijn er wel wat nieuwe spelers, maar dit zijn dan ook allemaal vrienden die we al kenden. Dat is namelijk onze sterkste kracht: de vriendschap zowel op als naast het veld. We hebben ook twee fantastische trainers met Nino Grymonprez en Bart Willemyns, die me elke week helpen aan een goede selectie, maar ook naast het veld. Dankzij hen zijn er ook sponsors bij gekomen. Zo kunnen we ook groepsactiviteiten en kleine feestjes regelen. Onze ambitie was om kampioen te worden, maar hoe gek is het om voorlopig nog steeds ongeslagen te zijn? Nu we kampioen zijn, is het uiteraard ons doel om ongeslagen te blijven”, vertelt een ambitieuze Alyssia Suy.

Kampioenenviering

“Naar volgend seizoen toe blijft het een beetje dezelfde kern en zullen we er alles aandoen om in de A-reeks van het RLV ook een ongelofelijk seizoen te spelen. Als we daar kampioen kunnen spelen, zou het inderdaad heel mooi zijn. Maar je weet nooit. We gaan niet te ver vooruit lopen, eerst hebben we nog een mooie kampioenenviering op de planning en ons eetfestijn op zaterdag 16 augustus. Als je onze groep wil leren kennen en zien hoe we aan mekaar hangen, allemaal welkom”, besluit Alyssia Suy.