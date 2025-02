Serge Van Poucke KFC Heist B: “Ik zie einde van de tunnel”

Serge Van Poucke, T1 van KFC Heist B, woont op een boogscheut van de accommodaties van KFC Heist en van de horecazaak van zijn voorzitter. Altijd geeft hij het beste van zichzelf op het oefenveld en gaat daarna dan even verpozen bij preses Philip Van Eeghem.

Ondanks titanenwerk prijkt KFC Heist B op een laatste stek, met amper vier punten. Dit zijn er elf minder dan voorlaatste Beernem B. Serge Van Poucke geeft een eerlijk beeld. “Eind januari moesten we zowaar forfait geven tegen Zerkegem B en de week daarvoor kregen we 13-0 om de oren in Wenduine. Op training verwelkomde ik amper zes gegadigden.”

“Vaak zakte de moed in mijn schoenen. Nu gaat het al iets beter want de examenperiode is voorbij. Toch zullen we niet veel punten meer oogsten, op dat vlak moeten we objectief zijn. De toekomst? We hopen op doorstroming van enkele jongeren en weten dat we de A-ploeg moeten bijstaan als het nodig is.”

“Trouwens van mijn collega in tweede provinciale krijg ik enorme steun. Ondanks het niveauverschil laat Geert Versavel ons soms samen trainen als ik met weinig jongens aan de slag moet.”

Vriendschapsbanden

“In alle eerlijkheid, ik heb al aan stoppen gedacht. Anderzijds, ik zou het te veel missen. De vriendschapsbanden met André Vandeberghe, die bijna 70 lentes telt, kunnen niet verbroken worden. De praatavonden met de betrokkenen bij KFC Heist doen me heel veel deugd. Zes jaar geleden is Heist B boven de doopvont gehouden. Ik trainde een jeugdploeg en fungeerde als jeugdcoördinator.”

“Geen moment aarzelde ik om dat piepjong geheel doorheen vierde provinciale te loodsen. We hielden stand tijdens het coronajaar en bleven groeien. Nu beleven we een dieptepunt. Heel even dacht ik als trainer te al te lang aan boord te zijn, al blijft iedereen het tegendeel beweren. Voor mijn ploeg leverde ik al heel veel inspanningen, ook op de schoolbanken. Achtereenvolgend haalde ik mijn Uefa C en Uefa B diploma.”

“Aan een andere uitdaging denk ik niet. Ik zie al bij al het einde van de tunnel, we zullen dus verdergaan.”

(JPV)