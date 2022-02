Senne Decloedt blijft sereen, ondanks gigavoorsprong KSV Oostkamp: “Op bank in december, nu kapitein”

Nummer twee Lebbeke maakte zich op om de ongeslagen leider een eerste uppercut toe te dienen. Het werd een 1-4 overwinning voor de jongens van succescoach Kurt Delaere. De voorsprong bedraagt nu elf punten op het duo FC Lebbeke en KM Torhout.

Senne Decloedt is een kind van de zee. Hij voetbalde zijn hele leven bij VV Westkapelle. Toen dit geheel werd opgedoekt, waagde de centrale middenvelder zijn kans bij Oostkamp. Het werd een succesverhaal. “Voor ons was het heel belangrijk om de competitie te hervatten met een overwinning. Anders zouden we beginnen rekenen. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, aan de titel denken we nog geen moment.”

“We hebben een loodzware verplaatsing tot een goed einde gebracht, nu wacht ons een thuismatch tegen middenmoter Sint-Niklaas. Op ons schitterend kunstgrasveld zijn we wellicht in het voordeel maar toch onderschatten we die opdracht allerminst.”

“Dat is trouwens een van onze sterkste wapens, ondanks de kloof met de achtervolgers hebben we nog nooit met het idee gespeeld dat ons een hapklare brok wacht. Steevast vertonen we uiterste concentratie, vanaf we op dat veld stappen tot het laatste fluitsignaal.”

Allerminst naïef

“Heel ruim oogt onze kern niet maar er is niemand die het niveau niet aankan. In december vorig jaar was ik geschorst en de jonge Jeroen Ide draafde op in mijn plaats. De ploeg presteerde grandioos zonder mij. Dus wijzigde de coach de week daarop zijn winnende formatie niet. Ik moest me tevreden stellen met een zitje op de wisselbank. Dat was even slikken, al motiveerde het me om nog intensiever te oefenen. Kapitein Arvid Lenihan was geblesseerd dus kreeg ik in Lebbeke de band rond de arm. Zo is onze coach Kurt Delaere: een prachtmens maar namen tellen niet, enkel collectieve prestaties.”

“We hebben nog 13 duels voor de boeg, er zijn dus nog een pak punten te verdienen. We tellen helemaal niet want er kan nog zoveel gebeuren. Anderzijds zijn we allerminst naïef. Natuurlijk wenkt de hogere reeks. Zij die instaan voor de transfers weten waarmee ze bezig zijn.”

Gigantisch feest

“Nieuweling Louis Declerck mocht in het slothalfuur opdraven en toonde zijn toegevoegde waarde. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ons huidige geheel niet zou misstaan in de tweede afdeling. De fundering is gelegd, we zijn aan het bouwen, steen per steen. Pas als we rekenkundige zekerheid hebben omtrent de oppergaai planten we de meiboom. Dat zal dan gepaard gaan met een gigantisch feest. Daar zijn we ook sterk in.”

(JPV)