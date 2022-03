Sels morgen in doel tegen Burkina Faso, Mignolet terug bij zoontje Vin

Onze nationale ploeg is niet langer de nummer 1 op de FIFA-ranking. Het gelijkspel op Ierland zorgde ervoor dat de Rode Duivels na 1283 dagen hun leidersplaats moesten afgeven aan Brazilië. Na de oefenwedstrijd tegen Ierland volgt morgen een nieuwe oefenpartij tegen Burkina Faso.

Op diezelfde FIFA-ranking is Burkina Faso geen hoogvlieger, de Afrikanen staan op een 56ste plaats geparkeerd. Op de voorbije Afrika Cup behaalden ze echter de halve finales. Net zoals op de vorige persconferentie was bondscoach Martinez vrij karig met nieuws over zijn opstelling. Wel gaf hij opnieuw de naam van zijn doelman prijs. “Matz Sels staat in doel, dat was zo afgesproken”, verklaarde Martinez.

Mignolet heeft inmiddels de selectie verlaten om samen met zijn vriendin te genieten van de geboorte van zijn pasgeboren zoon Vin. “Mignolet tegen Ierland en Sels tegen Burkina Faso. Grote veranderingen moeten er verder niet verwacht worden. Het wordt een vergelijkbaar team zoals tegen Ierland met hier en daar wat kleine wijzigingen.” Wel zal er meer gewisseld worden dan tegen Ierland. “Ik ga mijn zes wissels zo goed mogelijk benutten.”

De kans is dus groot dat een aantal spelers helemaal geen speelminuten zullen maken in dit vriendschappelijk tweeluik. Dit betekent echter niet dat die spelers geen kans meer maken op het WK in Qatar. “Het is nog zeven maanden. Er kan nog veel gebeuren alvorens we afreizen naar Qatar. We zullen in september een duidelijker beeld hebben over de vorm van onze spelers.”

“Iedereen wil mee naar Qatar”

Ook Hans Vanaken kreeg de microfoon onder zijn neus geschoven op de persconferentie. Tegen Ierland was hij de gevierde man met een goal en een assist. “Het is fijn om beslissend te zijn maar statistieken zeggen niet alles. De wisselwerking verliep soms wat moeilijker, dat is logisch omdat we bijna nooit samenspelen met deze ploeg.” Uiteraard hoopt Vanaken om er opnieuw bij te zijn. Op het vorige EK was zijn inbreng beperkt tot een invalbeurt in de slotminuten tegen Finland. De laatste interlands is hij niet meer uit de ploeg weg te denken. “Iedereen die zijn kans krijgt, wil laten zien dat hij klaar is om mee te gaan naar Qatar. Je verkijkt je kans ook niet in één wedstrijd, de prestaties bij je club worden ook in rekening genomen.”