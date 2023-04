Secretaris Guido Van Engelandt (Sassport Boezinge) over afgesprongen fusie: “We hadden nochtans een goed gevoel”

Ook bij Sassport Boezinge reageren ze op het afspringen van de fusie. Daar werd het voorstel wel goedgekeurd door de algemene vergadering. “Ondanks de goede intenties bij beide ploegen heeft het niet mogen zijn”, zegt secretaris Guido Van Engelandt (63).

Guido Van Engelandt is al 48 jaar verbonden aan Sassport Boezinge. Tot zijn 34ste als speler in vierde en derde provinciale en sinds 1995 is hij secretaris van de club. Ook hij volgde de ontwikkelingen donderdagavond op de voet, nadat de algemene vergadering in Boezinge al groen licht gaf. “Bij ons telt dit orgaan een pak minder leden, ongeveer een tiental. Er werd bijna bij unamiteit positief gereageerd”, aldus Guido. “Maar dan moest het dus ook nog bij KVK Westhoek door de algemene vergadering geraken. Beide ploegen hadden goede intenties en wij hadden er een goed gevoel bij. Ook eerder deze week zaten we samen met de mensen van KVK Westhoek. Maar er was dus onvoldoende draagvlak daar.”

Schaalvergroting

Bij Boezinge zagen ze de voordelen van een fusie. “Ik denk dat een samenwerking kan leiden tot schaalvergroting en zo kan je de zaken betaalbaar houden. We zijn met veel clubs in Groot-Ieper, die allemaal in dezelfde vijver vissen op vlak van onder meer sponsoring. Iedereen doet zijn uiterste best en wil voetbal onder de kerktoren. Maar het wordt hoe langer hoe moeilijker. Je hebt bijvoorbeeld ook voldoende vrijwilligers nodig om het draaiende houden.”

“Met Westhoek zagen we een platform om al die krachten te bundelen. Het had een historisch moment kunnen zijn, maar misschien zijn er nog enkele gevoeligheden uit het verleden niet volledig uitgewist? Er is absoluut geen ruzie, maar wellicht was er te weinig rijpingstijd. Het moest echter snel gaan, want er was een deadline van de voetbalbond.”

Nog drie matchen

En zo concentreert Sassport Boezinge zich weer op het eigen verhaal. “De fundamenten liggen er om verder op te bouwen. We werken en harken voort, zoals we dat de voorbije decennia deden. Met meer dan 20 jaar in eerste provinciale, waaronder twee seizoenen in bevordering, mogen we trots zijn op ons parcours. Het was en het is keihard werken.”

Met RC Lauwe, Deerlijk en Wevelgem staan er nog drie matchen op het menu. “Op de slotspeeldag is er ook de topper tussen WS Lauwe en SC Blankenberge. Er zijn nog veel scenario’s mogelijk. Wat wel zeker is, is onze deelname aan de interprovinciale eindronde nadat we de tweede periode pakten. Promotie kan dus zeker en wie weet komen we dan wel uit tegen KVK Westhoek. Dat zou alleszins goed zijn voor de publieke belangstelling, want die zien we net als bij vele andere clubs verminderen de laatste jaren.”