SCT Menen komt bij Geluveld B met de schrik weg: “We geven niet op”

SCT Menen kwam vorige zondag op hekkensluiter Geluveld B met een nipte 2-3 zege er met de schrik goed weg. Enkele weken geleden hoopten ze bij Sporting dat de titel nog altijd binnen bereik was. Maar na de nederlaag op Dadizele B is de achterstand op leider Aalbeke opgelopen tot acht punten. De titel is dus verder weg dan ooit. “In voetbal is alles mogelijk, maar het wordt inderdaad moeilijk om leider Aalbeke nog voorbij te steken”, weet ook secretaris Dirk Vranckx.

“Op Dadizele hebben we onze laatste kans allicht te grabbel gegooid. Na een spetterend eerste kwartier leidden we met 0-2. Maar nadat we net voor de rust een tegendoelpunt slikten, gingen we in de tweede helft compleet kopje-onder. Jammer, op Dadizele moeten we altijd winnen. Onbegrijpelijk dat we na een geslaagde start alsnog aan het kortste eind trokken. Om Aalbeke voorbij te steken hebben we ons lot niet meer in handen. Nu moeten we hopen dat de leiders nog een appelflauwte krijgen, maar daar hebben ze bij Aalbeke momenteel geen last van”, zegt Dirk. “Als Menen dit seizoen alsnog de stap naar derde provinciale wil zetten, zal het allicht via de eindronde moeten gebeuren. “Omdat we de eerste periodetitel pakten, hebben we reeds ons ticket op zak”, zegt Dirk Vranckx. “Maar die biedt geen zekerheid op promotie. Toen we dit seizoen uit de startblokken schoten, was het de bedoeling om mee te doen voor de prijzen. Die ambitie hebben we ondertussen hard gemaakt. Alleen jammer dat we na de gewonnen topper op Zillebeke enkele steken lieten vallen. Ook en vooral door het uitvallen van Fabio Schifano. En ook de afwezigheid van Bert Desal heeft ons punten gekost. Maar we geven niet op.”

Drie punten

“Je weet maar nooit dat er bij Aalbeke plots zand tussen de tandwielen geraakt. Komende zondag moeten we het op eigen veld opnemen tegen buur Moorsele B. Ondanks dat we in de heenronde er met 0-2 gingen winnen, behoort Moorsele tot een van de beter voetballende ploegen uit de reeks. We gaan op ons best moeten zijn om de drie punten aan het Vaubanstadion te houden”, besluit Dirk Vranckx. (AV)

Zondag 16 februari 15 uur: SCT Menen-SV Moorsele B.