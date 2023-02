Schreeuw KdNS Ladies deze zondag richting finale van de Beker van West-Vlaanderen

De KdNS Ladies, de vrouwenploeg van KdNS Heule, strijdt deze zondag op eigen terrein voor een finaleplaats in de Beker van West-Vlaanderen. Ze bekampen hiervoor eersteprovincialer KFC Damme. De bal gaat om 16 uur aan het rollen in deze enkele wedstrijd. Winnen de KdNS Ladies zijn ze zeker van een plekje in de finale die plaatsvindt op 6 mei in Waregem.

Hoe dan ook is een halve finale op zich al een opmerkelijke prestatie. De ploeg werd pas twee jaar geleden opgericht en is sindsdien bezig aan een steile opmars in het vrouwenvoetbal. Ze spelen momenteel de tegenstand aan flarden in tweede provinciale. In zeventien matchen werd zestien keer gewonnen, scoorden ze 164 (!) keer en moest de doelvrouw zich slechts zeven keer omdraaien. De KdNS Ladies staan zo twaalf punten los op kop op eerste achtervolger Bredene B. Een finale in de Beker van West-Vlaanderen kan een mooie kers op de taart zijn van een nu al fenomenaal seizoen.