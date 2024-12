De scheidsrechters van het Koninklijk Roeselaars Minivoetbal verzamelden voor een kerstontmoeting. Tegenwoordig kan de organisatie rekenen op 1.500 leden en 1.200 wedstrijden per jaar in verschillende reeksen. Van links naar rechts zien we Geert Messiaen, Bart Demeulenaere, Geert Decaestecker, Dirk Degryse, Luc Victor, Dirk Horrie, Roby Devlies, Ronny Meeuws, Jemmy Sierens en Hans Dewulf. (gf)