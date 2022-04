SC Lombardsijde pakt de titel en promoveert naar tweede provinciale

SC Lombardsijde (3A) heeft met 3-0 gewonnen van Merkem. Dankzij die zege is de kustploeg zeker van de titel in derde provinciale A. Uitgerekend in het 75-jarig bestaan van de club promoveren de Lombarden naar tweede provinciale.

Ondanks de fusieplannen van de gemeente Middelkerke met Davo Westende en SK Spermalie, beiden vierde provinciale, bleef SC Lombardsijde op eigen kracht doorgaan in derde provinciale. De ploeg deed het uitstekend, verloor maar één keer en speelde twee keer gelijk. Alle andere wedstrijden werden gewonnen.

In het begin van het seizoen werd trainer Vincent Mylle vervangen door Bryan Moeyaert en in januari 2022 werd die opgevolgd door Wesley Deschacht. De trainerswissels en het uitvallen wegens blessure van spelers Dwight Debacker, Steve Eyland en Shane Declercq hadden geen invloed op de prestaties van de ploeg.

Voor volgend seizoen verlaten enkele sterkhouders (broers Demeyere en Neal Moss) de ploeg, maar de voorzitter, Gaston Loontjens, verzekert dat er nieuwe spelers op komst zijn. Bedoeling is door te gaan met het trainersduo Deschacht-Mesotten en een nieuwe ploeg samen te stellen die volgend seizoen het behoud kan verzekeren in tweede provinciale. Er wordt ook gerekend op een nieuwe, betere verstandhouding en samenwerking met het sportief beleid van het gemeentebestuur van Middelkerke. (FRO)