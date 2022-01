SC Lombardsijde neemt afscheid van trainer Moeyaert, ex-trainer Wesley Deschacht volgt hem op

Ondanks de goede sportieve resultaten – periodekampioen en op dit moment een eerste plaats in de rangschikking – neemt SC Lombardsijde afscheid van zijn trainer Bryan Moeyaert.

De club wenst niet dieper in te gaan over de reden van het ontslag. Volgens voorzitter Gaston Loontiens was het een moeilijke beslissing die unaniem goedgekeurd is door het voltallige bestuur.

Met het oog op de toekomst contacteerde Sc Lombardsijde trainer Wesley Deschacht, die met de club reeds kampioen speelde in vierde provinciale.

“Na een eerste verkennend gesprek was het snel duidelijk dat beide partijen op dezelfde lijn zaten qua visie over de verdere uitbouw van de club op sportief vlak. Het bestuur is ervan overtuigd dat een ervaren, tactisch sterke trainer als Wesley samen met Raf Messotten als T2, onze sportieve ambities voor dit jaar en de nabije toekomst zal realiseren”, aldus voorzitter Loontiens.

“Verder wensen wij Bryan Moeyaert alle succes toe in het uitbouwen van zijn sportieve carrière als trainer”