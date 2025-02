Sassport Boezinge B op zoek naar eerste zege van 2025

Het loopt de laatste weken wat stroever bij Sassport Boezinge B in derde provinciale A. De ploeg kon dit kalenderjaar nog niet winnen en staat nu voor de weken van de waarheid. Komende zaterdag is er de confrontatie met Gits op het Boezingse kunstgras.

Sören Tavernier is kapitein van de jonge B-ploeg. Hij analyseert de eerste 21 speeldagen. “In het begin zijn we goed gestart en konden we rekenen op de afvallers van de A-ploeg. We stonden op de zesde plaats en dachten zelfs even om de eindronde te ambiëren”, vertelt de Elverdingenaar. “Toen er daar blessures vielen, hebben ze die jongens doorgeschoven en daardoor zijn we wat teruggezakt. Ons doel wordt opnieuw hetzelfde doel als voor het seizoen: het behoud in derde provinciale.”

Keeper valt uit

De laatste zege dateert van 1 december, de 1-4 op het veld van SK Elverdinge. Uit de laatste zeven matchen pakten ze twee punten. “Een gelijkspel tegen SK Staden en tegen VKW Vleteren”, vult Sören aan. “Vorig weekend tegen Dosko Beveren was de opdracht vooraf al zwaar. We verloren onze doelman Maxim Depoorter na tien minuten met een scheur in de bil. We hadden geen reservekeeper en zo kwam veldspeler Gudjon Desender in doel. Geen slecht woord over zijn prestatie, maar ideaal is het niet en je verliest ook een veldspeler.” Nu volgen de thuismatchen tegen Gits en Dikkebus, twee ploegen die net onder en net boven Boezinge B staan. “Tegen Gits werd het 3-3 in de heenronde. We kwamen op voorsprong, maar gaven het nog weg door eigen fouten. Dat hebben we al iets te vaak gedaan.”

Cruciaal tweeluik

“Die twee thuismatchen worden heel belangrijk. Als we daar zes op zes kunnen halen, dan kunnen we weer naar boven kijken. Als we opnieuw verliezen, dan wordt het nog een moeilijk einde. We geloven echter in een goeie afloop, want we treffen nog een pak ploegen uit de rechterkolom”, aldus de kapitein, die zijn voetbaltoekomst nog open laat. “Ik word 38 jaar en voel me nog goed. Ik heb mijn toekomst besproken met trainer David Casteleyn. Als we in derde blijven, doe ik er graag nog een jaartje bij. Mochten we degraderen, waar ik niet te veel wil aan denken, dan zal ik mijn schoenen wellicht aan de haak hangen.”