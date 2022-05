Sam Van Crugten stopt na 35 jaar met voetballen: “Maximale uit carrière gehaald”

Het was dit seizoen bij Sporting Keiem misschien het spreekwoordelijke jaartje te veel voor Sam Van Crugten, maar dat neemt niet weg dat de 44-jarige Diksmuideling op een prachtige carrière kan terugblikken. Tijd voor een afscheidsinterview.

Elk jaar zei hij dat het wellicht zijn laatste seizoen was, maar toch besliste hij er telkens nog een jaartje bij te doen. Hij leek eindeloos te zullen voetballen.

“Maar dit keer is het echt wel een definitieve beslissing”, lacht Sam Van Crugten. “Door blessureleed kwam ik dit seizoen nog amper in actie. Omdat het mijn laatste seizoen was, wilde ik na een blessure telkens iets te snel beginnen, waardoor ik van de ene blessure in de andere sukkelde.”

Geen afscheidsmatch

“Het was dus eigenlijk het jaartje te veel, waardoor ik niet echt een afscheidsmatch heb kunnen spelen of het afscheid heb gekregen waar ik op gehoopt had. Sporting Keiem organiseerde tijdens de laatste thuismatch wel een huldigingsmoment, wat een heel mooi gebaar was. Een emotioneel moment, zeker na zo’n lange carrière waarin ik op veel hoogtepunten kan terugblikken.”

De intussen 44-jarige Diksmuideling begon zijn carrière maar liefst 35 jaar geleden bij de jeugd van Nieuwpoort, om vervolgens weggeplukt te worden door KV Oostende. “Na 7 jaar kwam ik daar in aanmerking voor een profcontract, maar blijkbaar moest ik eerst vrijgekocht worden van Nieuwpoort, dat werkte in die tijd nog zo.”

“Mijn oom legde daarvoor toen 300.000 Belgische frank (het equivalent van zo’n 7.500 euro, red.) op tafel, destijds een aanzienlijk bedrag. Vervolgens werd er echter geen akkoord met KVO bereikt, waardoor ik naar Cercle Brugge ging. Daar kreeg ik jammer genoeg nooit ten volle mijn kans.”

En dus koos Sam voor Koksijde. “Van daaruit ging het naar Winkel Sport, terug naar Koksijde, Diksmuide, KM Torhout, Langemark, Oostduinkerke, Spermalie en uiteindelijk dus Keiem. Mijn mooiste jaren heb ik gedurende mijn twee passages bij Diksmuide en mijn seizoenen in Langemark gekend.”

“Ik mocht meerdere titels en promoties vieren, momenten die me natuurlijk altijd zullen bijblijven. Bovendien ben ik min of meer gespaard gebleven van zware blessures, wat natuurlijk een van de redenen is waarom ik zo lang heb kunnen voetballen.”

Jeugdtrainer

“Ik heb het gevoel dat ik zeker het maximale uit mijn voetballoopbaan heb gehaald en ben heel dankbaar voor een schitterende carrière. Nu is het tijd voor andere dingen. Zo was ik dit jaar al bezig met de verbouwing van ons huis en speel ik al regelmatig tennis bij het plaatselijke TC De Maene. Het is de bedoeling dat ik dat in de toekomst ook blijf doen.”

“Ik blijf ook wel in de voetbalwereld aan de slag, want ik ben jeugdtrainer bij KSV Diksmuide en volg ook mijn cursus voor het B-diploma. Keiem vroeg me ook om als T2 aan de slag te gaan. Dat sluit ik in de toekomst niet uit, maar ik wil me eerst nog even op de jeugd focussen”, besluit de sympathieke Diksmuideling.

