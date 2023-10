Sam Mortier vindt herstart Racing De Panne slimme zet: “Op termijn heel wat mogelijk”

In het tussenseizoen opteerde het nieuwe clubbestuur van Racing De Panne om een herstart te nemen in vierde provinciale en in de toekomst hoofdzakelijk een beroep te doen op spelers uit de eigen jeugdopleiding. Met de aanstelling van Steven Moors als coach werd duidelijk gekozen voor iemand die zijn strepen al verdiende als jeugdtrainer en de mogelijkheden van de jonge spelers goed kent.

Tussen al dit jonge voetbalgeweld loopt wel nog één ervaren speler. Sam Mortier (31) is ondertussen aan zijn vijfde seizoen toe bij de kustploeg en bleef de club ook in de moeilijke jaren trouw. “Als jonge gast voetbalde ik ook een hele tijd bij Racing De Panne. Na mijn periode bij VV Alveringem, keerde ik terug naar de club waar ik mijn jeugdopleiding genoot in de hoop opnieuw in een leuke omgeving mijn sportieve hobby te kunnen beoefenen. De voorbije jaren was de sfeer in de club wat vertroebeld, maar ondertussen is al heel wat veranderd en voel ik me best goed tussen al die jonge spelers. De club wil duidelijk een nieuwe start nemen en iets moois opbouwen en daaraan wil ik heel graag meewerken.”

“Talentvolle groep”

De blauw-zwarten doen het helemaal niet slecht en lieten al enkele mooie resultaten noteren. Vooral de overwinning tegen KV Koksijde-Oostduinkerke deed de mond van heel wat voetbalkenners openvallen. “Er loopt heel wat voetbaltalent rond in ons team. Uiteraard missen die jonge spelers nog wat ervaring waardoor we wat wisselvallig presteren. Je kan niet ontkennen dat er in vierde provinciale anders gevoetbald wordt dan in de jeugdreeksen. Er moet vaak gebikkeld en gestreden worden en dat vergeten die jonge gasten soms. Puur op talent win je weinig wedstrijden in deze reeks”, aldus Sam Mortier.

Vierde provinciale

De kapitein van Racing De Panne kan zich volledig vinden in de ambities van het bestuur. “Vanuit vierde provinciale beginnen aan een nieuw verhaal is een verstandig uitgangspunt. We zien wel waar we uitkomen, maar op termijn is heel wat mogelijk met de talentrijke groep”, klinkt het nog. (PDC)