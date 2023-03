Salvatore Ciulla naar KFC Heist (2B): “Twee jaar lang broek in dug-out versleten”

Nadat hij vijf seizoenen de netten van Club Brugge verdedigde, tot aan de beloften, trok Salvatore Ciulla naar de Italiaanse vierde klasse. Daarna keerde hij naar ons land terug en maakte bij Knokke alles mee vanop de eerste lijn, als doublure van Sven Dhoest.

De klasbak hunkerde naar spelminuten dus zakte hij bij aanvang van dit kampioenschap enkele reeksen en bood zich aan bij KSC Blankenberge.

“Het bleek een dubbeltje op zijn kant: Nicholas Skverer kreeg de voorkeur. Zelf miste ik geen enkele training en bleef me onverdroten inzetten. De laatste weken werd het me toch te veel, ik gooide de handdoek. Het ligt niet in mijn bedoeling om na te trappen, zo’n figuur ben ik niet.”

“Wel is en blijft het mijn persoonlijke mening dat ik een kans verdiende. Overal waar ik kom moet ik horen over hoeveel talent ik beschik maar ik verslijt wel al twee jaar mijn broek in de dug-out hé.”

Geduld

“Vaak deed ik mijn verhaal bij de voormalige T2 en huidig scout van KFC Heist, Philip Heinkens. Die man baat een sportwinkel uit en ik koop er altijd mijn handschoenen. Plots vroeg hij langs zijn neus weg of ik naar KFC Heist zou willen komen. Lang hoefde ik niet na te denken. Al te graag wil ik weer plezier beleven aan het spelletje.”

“Faire concurrentie schrikt me overigens alleszins niet af. En over die keeperstrainer daar, Joost Coudeville, hoorde ik van Philip Heinkens ook al veel goeds. Nog een paar maanden geduld en eindelijk zal ik weer mijn kunnen bewijzen.” (JPV)

