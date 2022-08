Rune Bertier (16) krijgt zijn kans bij Sparta Dikkebus (3A): “Blij met speelkansen bij eerste elftal”

Sparta Dikkebus is uit de zestiende finales van de West-Vlaamse beker geknikkerd door Lendelede na een spannende strafschoppenreeks. Pijnlijk, maar de voorbije weken was er ook veel positief nieuws te rapen bij de Spartanen. Zo wist de 16-jarige Rune Bertier in de voorbereiding al enkele keren een basisplaats te bemachtigen in het team van coach Thierry Clatot.

“Twee jaar geleden ben ik van de jeugd van Westhoek naar hier verhuisd”, opent Rune. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en kwam in een warme club terecht. Ik had nog geen minuut spijt van de keuze, en zeker niet nu ik als jongere al speelkansen bij de hoofdmacht krijg. Vorig jaar mocht ik al enkele keren met de beloften opdraven, nu maakte ik tijdens de voorbereiding al deel uit van de grote selectie van A-kern en beloften. Ondertussen mocht ik voor de West-Vlaamse beker al drie keer starten en twee wedstrijden heb ik ook uitgespeeld. Ik vermoed dus dat de trainer wel in mij gelooft als middenvelder. Stiekem hoop je natuurlijk wel om geregeld mee te mogen spelen met de eerste ploeg, maar ik besef natuurlijk ook dat er veel talentrijke spelers in deze groep zitten. Vanaf september zal ik dus wellicht hoofdzakelijk bij de beloften uitkomen, maar de speelminuten die ik tot op heden al kreeg, kunnen ze me niet meer afpakken.”

Wat was de ambitie van het bestuur eigenlijk voor de komende campagne? “Het was de bedoeling om in de West-Vlaamse beker zo ver mogelijk mee te draaien en in de competitie in de eindronde te geraken. Als we gespaard blijven van blessures kunnen we inderdaad heel ver geraken, op mij kunnen ze in elk geval ook een beroep doen als het nodig is”, besluit de Wijtschatenaar die de richting technische wetenschappen volgt in de school Immaculata in Ieper. (SBR)