Ruim dertig gewezen spelers van Cercle houden een reünie

Gewezen voetballers van Cercle Brugge hielden vrijdagavond naar aanleiding van de wedstrijd van groen-zwart tegen leider KRC Genk een reünie. Een uniek en historisch gebeuren want ze waren met iets meer dan dertig.

Het idee ontstond eind 2020 in het Gentse tijdens de begrafenis van gewezen trainer Han Grijzenhout. “We zaten toen volop in de coronaperiode. Met ons vier: Jules Verriest, André Van Lommel, John Vercammen en ikzelf hadden we afgesproken om nog eens samen te komen”, vertelt Beheydt. “En of het kon om er nog andere spelers bij te betrekken. We kozen uiteindelijk voor die uit mijn periode, van 1975 tot en met 1984. Maar omwille van corona schoof dit telkens op. In samenspraak met Cercle kwamen we dan vrijdag samen naar aanleiding van de match tegen Genk.”

De balvaardige Nederlandse middenvelder Gerrie Kleton en doelman Pol Decoussemaeker zijn intussen overleden. Anderen zijn dan weer niet goed te been. Uiteindelijk zegden in laatste instantie Carlos De Steur en Peter De Quant wegens familiale redenen af. Dirk De Vriese kwam er als laatste bij nadat ook eerder een icoon als Morten Olsen, woonachtig in het Brusselse, zich had ingeschreven. Gewezen Cerclevoorzitter Vincent Goemaere maakte mee deel uit van het gezelschap. Na een gezamenlijk diner mocht men het terrein op om een rondgang te maken en de supporters te groeten. Olsen en Verriest mochten daarna de match tegen Genk symbolisch op gang trappen. “Het was meer dan een geslaagde avond”, blikt Jules terug. “Met dank aan Louis-Philippe Depont en Jannes De Baets van Cercle die samen met hun team alles tot in de puntjes verzorgd hebben. Alsook richting Dirk Beheydt en John Vercammen die maandenlang met de voorbereiding zijn bezig geweest.”

Diverse instanties werden door hen ingeroepen om aan de contactgegevens te komen. “Gemakkelijk was het niet om onder andere rekening houdend met de wet van de privacy die vele spelers terug te vinden. Maar ik ben tevreden, ook omwille van de grote opkomst”, klinkt Beheydt. “Het was gezellig om de mensen van toen nog eens terug te zien, want van de 33 aanwezige spelers waren er misschien drie die ik in de jaren ertussen nog eens had teruggezien.”

Beheydt (Cercle 1975-1984) werd als spits weggehaald bij Winkel Sport. In 270 wedstrijden scoorde hij 99 keer. “Mijn mooiste goal was tegen Standard, met Christian Piot in doel. Op voorzet van Olsen neem ik van buiten het strafschopgebied de bal meteen op de slof en via de onderkant gaat die in doel.”

Beheydt debuteerde in augustus ‘76 tegen AS Oostende en scoorde toen overigens het eerste Brugse doelpunt in het toenmalige pas geopende Olympiastadion. Qua voetbal zetelt hij nog als een ploegafgevaardigde bij de studaxen in Winkel of gewezen studenten die een potje voetballen. “Het is aan het uitdoven. Het wordt wellicht het laatste jaar. We zijn met een volwaardige competitie gestart. Nu zijn er nog zeven ploegen over om vier keer tegen elkaar te spelen”, besluit Dirk Beheydt.

Zij waren vrijdag als een gewezen speler op Cercle aanwezig: Patrick Albert, Dirk Beheydt, Eric Beyrens, Peter Carly, Geert Claeys, Dimitri Craeye, Paul Courant, Dirk Devriese, Filip De Waele, Alain Henderickx, Wim Kooiman, Patrick Lagrou, Geert Lootens, Filip Messens, Bernard Moerman, Gunter Nasdalla, Patrick Notteboom, Morten Olsen, Rudy Poorteman, Paul Sanders, Philippe Schepens, Jan Steyaert, Emmanuel Talloen, Marc Van Iseghem, Bram Van Kerkhof, André Van Lommel, Walter Van Poucke, Jan van der Weeën, Franky Vanhaecke, Luc Vanderschommen, John Vercammen en Julien Verriest. (ACR)