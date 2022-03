Rudy Desnouck (63) is een fervent supporter van SK Staden: “Eén hechte familiebende”

Tweedeprovincialer SK Staden maakt een moeilijk seizoen door. Desondanks kan men nog steeds op een grote schare supporters rekenen. Daar behoort ongetwijfeld ook de 63-jarige Rudy Desnouck bij. Zeker in het weekend is hij bijna niet weg te denken uit De Wankaarde.

“Ik ben hier voor het eerst op dit complex geweest als 14-jarige”, opent de gewezen keukenplaatser. “Op dat moment zaten hier tijdens de week nog de koeien op het veld. Na een tweetal jaar mocht ik eindelijk officieel ingeschreven worden hier bij SKS, en dat bij de scholieren. Eerder kon toen nog niet.”

Mooiste moment

“Als keeper beleefde ik een ongelooflijk jaar en als toemaatje mocht ik onder de lat staan bij de eerste ploeg in de kampioenenpoule met De Haan. Een moment dat ik nooit meer ga vergeten, mijn mooiste zelfs tot op heden.”

“Na enkele seizoenen verhuisde ik als keeper voor vier seizoenen naar FC Sleihage om later naar Staden terug te keren en in het eerste elftal samen met mijn broers Freddy en Erik te spelen. Toen echter tweedeprovincialer Passendale met een lucratief aanbod kwam, kon ik niet weigeren.”

Blijven zorgen dat zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in eerste ploeg komen

“Uiteindelijk heb ik mijn eigen voetbalcarrière op 32-jarige leeftijd gestopt, terug bij SK Staden. Daarna ben ik ruim 25 jaar scheidsrechter geweest, voor de eerste ploegen tot in derde provinciale en bij de jeugd tot op eliteniveau. Op 55-jarige leeftijd moest ik verplicht het scheidsrechtersfluitje opbergen.”

“Vanaf dat moment kon ik me weer meer op SK Staden concentreren. Zo zorg ik nu nog steeds met een aantal vrijwilligers voor de terreinen en een tweetal jaar geleden hielp ik mee aan de renovatie van al onze kleedkamers en de kantine.”

Goedgevulde weekends

“Mijn weekends zijn dus nog steeds goed gevuld. Op zaterdagnamiddag ga ik altijd naar de beloften A kijken. Op zondag volg ik zowel de uit- als thuismatchen van onze B’s waar mijn zoon Tom nog actief is. In de namiddag sta ik tijdens de thuiswedstrijden in voor de ontvangst en de begeleiding van de scheidsrechter en achteraf ga ik met hem ook eten in de cafetaria van sporthal De Wankaarde. Op verplaatsing doe ik enkel de regionale derby’s.”

“SK Staden heeft een schitterend bestuur dat zorgt dat iedereen tot de hechte familiebende behoort. De toekomstvisie blijft terecht zorgen dat er zoveel mogelijk eigen jeugdspelers in de eerste ploeg komen.”

“Op termijn zullen nog heel veel provinciale clubs volgen als men zich niet in financiële avonturen wil storten. Dit kan al eens een moeilijk jaar opleveren zoals nu bij ons het geval is, maar desondanks gaat niemand hiervoor de club de rug toekeren. Daarvoor is het hier net iets te plezant.” (SBR)