Royal Knokke FC wil jaarin schoonheid afsluiten

In november moesten de jongens van Jannes Tant drie opeenvolgende wedstrijden in het zand bijten. De coach heeft blijkbaar enorme veerkracht in zijn kern gestoken want in december werd nog geen enkele nederlaag geleden.

Winst tegen Dessel Sport werd gevolgd door een spijtige bekeruitschakeling via de strafschoppenloterij. Daarna volgde een superstunt door Antwerp met 5-0 huiswaarts te sturen. Justin Pieters stond tijdens de zegereeks telkens in de basis. Hij kent de trainers Jannes Tant en Wesly De Smet door en door want de middenvelder kwam samen met het duo over van Racing Gent. “De samenwerking dateert al van 2020 maar op een voorkeursbehandeling hoef ik allerminst te rekenen hoor. Mijn seizoenstart aan de kust viel in duigen wegens breuk van de oogkas. Eens hersteld geraakte ik niet zo maar in het elftal. Door onze ruime kern moet er telkens gepresteerd worden, in matchen en tijdens de oefensessies.”

Unieke bekerkans

“Jannes Tant hanteert hetzelfde systeem als vroeger bij Racing Gent. Zelf werd ik meteen in de armen gesloten van de prachtige bende. We misten een unieke kans om als enige amateurs door te storen naar de kwartfinale van de Croky Cup. We pakten zowaar uit met het betere voetbal gedurende de volle 120 minuten. Toen het op penalty’s aankwam, toonden de profs zich slimmer. Natuurlijk waren we ontgoocheld al hebben we collectief een vuist gemaakt. We wilden onze supporters echt tonen dat we alle toppers aankunnen in de reeks. Antwerp prijkte voor de directe confrontatie net boven ons. We speelden haasje-over na een 5-0 overwinning. Nu hopen we allemaal om het kalenderjaar af te sluiten met een nieuwe zege. We trekken naar Tienen, dat op stek 17 vertoeft. De ploeg zal zeker niet te onderschatten zijn, zelf verkeren we in uitstekende conditie en voelen geen vermoeidheid. Vervolgens gaat de riem er even af om de eindejaarsfeesten rustig te vieren.” (JPV)

Zondag 17 december om 15 uur: KVK Tienen – Royal Knokke FC.