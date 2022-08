Roeselaars Minivoetbal start seizoen met bijna 100 ploegen

Het Roeselaars Minivoetbal start het seizoen 2022-2023 met 96 ploegen. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar.

Woensdagavond verzamelden de verantwoordelijken van de verschillende minivoetbalploegen bij Decathlon voor de algemene vergadering. Het Roeselaars Minivoetbal viert dit jaar de 51ste verjaardag. Een mijlpaal die ze extra hopen te vieren als ze straks de titel van koninklijk zouden krijgen. “De competitie start op maandag 29 augustus met 96 ploegen, waaronder een damesreeks met acht ploegen. Dat is een ploeg meer ten opzichte van vorig seizoen. Daarbij zijn er tien nieuwe ploegen. In vergelijking met vorig jaar haken er vijftien ploegen af”, aldus voorzitter Geert Messiaen.

De wedstrijden zullen geleid worden door een korps van vijftien scheidsrechters, dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Er wordt gevoetbald in sporthallen in Roeselare en ruime omgeving. Vanaf de herfstvakantie kunnen ze ook opnieuw in Onze Kinderen terecht.